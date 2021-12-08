Как сберечь экологию, тепло в доме и деньги в кошельке

Фото: пресс-служба СГК

На сферу ЖКХ, тепло- и электроснабжения приходится существенный объем потребления топливно-энергетических ресурсов и связанных с ними выбросов. Но просто снизить выдачу тепла, чтобы трубы ТЭЦ и котельных меньше дымили, - не решение. Нужно научиться беречь тепло на всех этапах: от человека, который не хочет замерзнуть зимой, и до ТЭЦ, считает исполнительный директор межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области Алексей Шибанов.

По словам эксперта в сфере энергетики Сергея Бухарова, в этом вопросе важную роль играет экономическая составляющая. Люди могут и не думать об экологии, но привычно ждут снижения тарифа, хотя нужно снижать суммарный коммунальный платеж. Эксперт считает, что сделать это можно двумя способами: сдерживанием тарифа или организацией системы теплоснабжения таким образом, чтобы она позволяла использовать ресурсы максимально эффективно.

Сергей Бухаров и Алексей Шибанов. Фото: пресс-служба СГК

КАК НЕ ВЫЛЕТЕТЬ В ТРУБУ

Об основных направлениях в экономии тепла, чтобы оно, как говорится, не вылетало в трубу, рассказал заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению Сибирской генерирующей компании Александр Григорьев.

- Принимая решение о развитии систем теплоснабжения в городах присутствия, мы в первую очередь руководствуемся принципом минимизации вреда для окружающей среды. Для СГК ключевым механизмом снижения выбросов является комбинированная выработка. Основное ее преимущество - это значительное сокращение, на 30 - 40%, потребления топлива по сравнению с раздельной выработкой того же количества тепловой и электроэнергии, - подчеркнул Александр Григорьев.

Фото: пресс-служба СГК

В период с 2012 по 2020 год компания по всем городам своего присутствия перевела на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ потребителей 65 котельных. К концу 2021 года планируется сделать это еще для 40 котельных. В целом в программу замещения и модернизации попали 180 котельных в 12 городах присутствия СГК. В Красноярске реализуется шестилетняя программа по снижению выбросов, масштабную реконструкцию провели в Белово, закрыв 6 котельных. Для того чтобы снизить теплопотери, энергетики восстанавливают или заменяют тепловую изоляцию, в результате не приходится сжигать лишние объемы топлива. Таким образом, снижение тепловых потерь позволяет сокращать вредные выбросы, отметил Александр Григорьев.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин раскрыл планы по работе с СГК именно в нашем городе.

- Грядет проект инвестирования в тепловые сети. Мы очень рассчитываем, что данные инвестиции СГК, а это порядка 15 миллиардов рублей, в течение 10 лет дадут качественный эффект в плане энергосбережения и снижения теплопотерь в сетях, - заявил Игорь Кудин.

Игорь Кудин. Фото: пресс-служба СГК

ЭКОНОМИЯ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Обычные граждане тоже могут позаботиться об экологии и при этом о своем кошельке. Если во время капремонта провести работы по увеличению энергоэффективности дома, можно снизить потребление тепла в нем до 35%. Проще говоря, в квартире будет тепло, а сумма в платежке существенно уменьшится.

Александр Григорьев привел пример, что утепление фасадов, чердаков, организация циркуляционной системы горячего водоснабжения дают существенную экономию на отоплении. Вообще, энергоэффективность дома показывает, насколько эффективно, экономно и качественно расходуются его ресурсы. В Новосибирске действует программа по энергосбережению до 2026 года. Благодаря ей, к примеру, можно получить субсидию на установку систем автоматической регулировки тепла.

Так что повышать энергоэффективность нужно не только на теплосетях, но и во вторичном и строящемся жилье. Чтобы это работало, а не оставалось в планах, важна заинтересованность самих жильцов, управляющих компаний, Фонда модернизации ЖКХ. Также эксперты отметили, что нужно улучшить контроль приемки строящегося жилья, чтобы в новых домах степень энергоэффективности была высокой не только на бумаге, но и в реальности.