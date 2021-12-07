Последние новости Новосибирска на 7 декабря 2021 года: учительницу уволили за стриптиз, на малыша рухнула снежная глыба

Сообщаем главные новости на 7 декабря. Фото: личный архив / Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

УЧИТЕЛЬНИЦУ УВОЛИЛИ ЗА РОЛИК

Новосибирскую учительницу русского языка и литературы Викторию Каширину уволили из онлайн-гимназии за видео, где она танцует стриптиз. Причиной руководство гимназии назвало аморальное поведение педагога. Однако сама Виктория с этим не согласна и собирается отстаивать правоту в суде.

НА ДВУХЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА УПАЛА ГЛЫБА СНЕГА

В Октябрьском районе Новосибирска на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба. Инцидент случился 3 декабря у дома №185 по улице Толстого. Известно, что глыба упала с балкона, расположенного на пятом этаже. Ребенок попал в больницу.

МАЛЫШ ПОГИБ НА ГЛАЗАХ У НЯНИ

В Новосибирске 11-месячный ребенок погиб, разбив голову об пол. Произошло это в Октябрьском районе, ребенок был на кухне вместе с няней. Следственный комитет проводит проверку.

ПОХОЛОДАНИЕ ДО -29 ГРАДУСОВ

На смену теплым зимним дням в Новосибирскую область придут морозы. 8 декабря температура воздуха в регионе опустится до -29 градусов.

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