Обновление и выполнение народной программы: «Единая Россия» на съезде определила задачи на пятилетку и переизбрала руководящие органы

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» на третьем этапе XX съезда, который прошел в Москве 4 декабря, подвела итоги работы за 5 лет, наметила план реализации народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что успех партии на выборах определили не громкие лозунги, а отношение к избирателям. Программа партии по праву стала называться народной, потому что основана на предложениях жителей страны.

- Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, среди которых увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, - напомнил глава государства.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны. Партия обеспечила продление программы маткапитала, введение 100-процентной оплаты больничных листов родителям с детьми до 7 лет, увеличение пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от 8 до 16 лет. Удалось помочь сельским пенсионерам, а также продвинуться в решении проблемы расселения аварийного жилья и защитить права дольщиков.

- Многое было сделано для школьников - от закона о бесплатном горячем питании для учеников младших классов до обновления парка школьных автобусов. Мы открыли Высшую партийную школу, запустили проект «ПолитСтартап», который придал импульс внутрипартийной конкуренции, - сказал Дмитрий Медведев.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По всей стране работают общественные приемные «Единой России». В пандемию приемные стали площадкой для волонтеров - их в волонтерских центрах более 80 тысяч. Они продолжат свою работу по ключевым направлениям: автоволонтерство, помощь в красных зонах, доставка продуктовых наборов и лекарств.

На съезде партии также значительно обновили составы руководящих органов. В высший совет «Единой России» от Новосибирской области вошли секретарь регионального отделения партии губернатор Андрей Травников, первый зампредседателя Госдумы депутат от Новосибирской области Александр Жуков и член комиссии партии по этике сенатор, Герой Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

По словам Андрея Травникова, все задачи выполнены, партия сохранила конституционное большинство.

- Кроме выборов, партия работала над инициативами и народной программой. Не менее важно то, что многие инициативы, которые звучали на первом и втором этапах съезда партии, уже воплощены в жизнь. Например, в программе социальной газификации кардинально изменены принципы финансирования. Реализуются и новые социальные инициативы, в том числе ремонт дорог. В этом году Новосибирская область получила дополнительное финансирование. В регионе досрочно запущен третий этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Важно, что сегодня все инициативы уже подтверждены ресурсами. И мне кажется, что такое завершение 2021 года не менее значимо, чем итоги выборов в Госдуму, - отметил Андрей Травников.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Генсовет «Единой России» избраны секретарь ПО МОП «Единая Россия» Сузунского района Любовь Полтавская и руководитель межрегионального координационного совета партии по СФО депутат Госдумы Виктор Игнатов. Игнатов также вошел в президиум Генсовета.

Главной целью для партии на ближайшие годы назвали выполнение обязательств, заложенных в народной программе. Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с запросами людей.