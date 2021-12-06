Новосибирским больницам требуется эндоскопическое оборудование

Региональная Общественная палата предлагает решать проблему поэтапно в течение 5 лет. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По инициативе заместителя председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Новосибирской области Анатолия Васильевича Юданова Общественной палатой Новосибирской области был организован круглый стол на тему развития эндоскопической и малоинвазивной хирургии в Новосибирской области на ближайшие 5 лет. Благодаря эндоскопическому оборудованию хирург проводит более щадящую операцию на маленьких участках кишечника, пищевода, желудка, может без обширных надрезов извлекать камни из желчного пузыря, удалять опухоли, останавливать кровотечения. А у малышей без травм и кровотечений извлекать случайно проглоченные инородные предметы. Более того, с помощью такого оборудования можно своевременно диагностировать предраковые состояния, спасая здоровье и жизни людей.

И что самое важное, в нашем регионе есть квалифицированные врачи-эндоскописты и талантливейшие хирурги. Но при этом остается большая проблема с наличием у медиков необходимого оборудования. Его или крайне мало, или оно уже порядком изношено.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, эта проблема касается каждого человека, именно поэтому ее нельзя оставлять без внимания.

- Общественная палата действительно является той площадкой, где мы совместно с экспертным сообществом, органами власти, нашими законодателями обсуждаем вопросы, волнующие жителей. Я уверена, что все практические моменты, которые будут рассмотрены на нашем круглом столе, мы доведем до органов власти, - подчеркнула Галина Гриднева.

Подробные результаты анализа оснащенности больниц нашего города и области необходимым оборудованием представил главный хирург минздрава Новосибирской области, главный хирург минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, заместитель председателя комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Юданов. Данные его отчета заставляют глубоко задуматься: Новосибирск в оснащенности эндоскопическим оборудованием безнадежно отстает от Москвы и даже от Алтайского края. Анатолий Юданов привел данные для каждой из больниц города и района: что есть в наличии, насколько изношено это оборудование и достаточно ли специалистов по данному профилю.

По видео-конференц-связи в круглом столе принял участие главный врач Городской клинической больницы № 25 Сергей Астарков. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Малоинвазивная хирургия уменьшает количество осложнений, смертей. Она сокращает срок реабилитации с двух месяцев и больше (для операций открытым способом) до двух недель. Благодаря этому люди не лежат в поликлиниках долго и не сидят на больничном месяцами.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина отметила актуальность проблемы. Она назвала цифры закупок необходимого оборудования, которое поставили в медучреждения нашего региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это эндоскопическое и малоинвазивное оборудование для поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи. Конечно, поставки смягчили ситуацию, но не смогли решить проблему в полном объеме. Это подтвердили и присутствующие на круглом столе лично, и руководители и специалисты ведущих городских и областных больниц по видео-конференц-связи. Главврач 25-й городской клинической больницы Сергей Астарков очень четко обозначил общее настроение.

- Главное, не закопать проблему в совещаниях, - сказал он.

Но Общественная палата настроена серьезно и отступать не собирается.

- Эту тему ни в коем случае нельзя замалчивать и оставлять просто на уровне мероприятий, для красного словца. По результатам сегодняшнего круглого стола мы подготовим резолюцию и поручим министерству здравоохранения Новосибирской области разработать пятилетнюю программу по малоинвазивной хирургии. Нам нужны результаты, и мы будем их добиваться, - прокомментировала заместитель председателя комиссии региональной Общественной палаты по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ольга Кравченко.