«Новые люди»: мы не будем замалчивать проблему QR-кодов!

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Тема QR-кодов и вакцинации сейчас, пожалуй, самая «горячая». Вокруг нее невероятный ажиотаж: общество словно раскололось на тех, кто «за» и «против».

По инициативе партии «Новые люди» в Новосибирском Заксобрании провели круглый стол, где представители разных политических сил, медики, ученые, общественники и предприниматели попытались обрисовать реальную ситуацию с вакцинацией и пандемией в нашем регионе. Целью стало не просто поговорить, а собрать предложения по борьбе с пандемией, которые партийцы передадут к первому чтению законопроекта о QR-кодах в Госдуму.

«НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ ПРОБЛЕМЫ»

По словам депутата Заксобрания Новосибирской области Дарьи Карасевой, партия «Новые люди» на прошлой неделе не поддержала закон о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Она считает, что эту проблему нельзя замалчивать, как и нельзя оценивать ее однозначно. Нужно рассмотреть вопрос со всех сторон, учитывая различные точки зрения.

- Новосибирск уже внес большой вклад в борьбу с пандемией. И мне хочется, чтобы наш город оставался инновационным, где могут не только критиковать, но и предлагать конструктивные решения по борьбе с коронавирусом. Мы почему-то боимся говорить на острые темы, а это очень важно - не замалчивать проблемы, а обсуждать их и находить совместные решения,- подчеркнула депутат.

Нина Шалабаева. Фото: партия «Новые люди».

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева объяснила, что во введении обязательной вакцинации и QR-кодов нет как такового ущемления прав человека. Она привела пример, что никто не заставит прививаться живущего в лесу отшельника, который никак не контактирует с обществом. Но если вы каждый день ходите в магазин, на работу, ездите в общественном транспорте и при этом отказываетесь вакцинироваться - вы нарушаете права других людей. Вы можете еще не догадываться о зарождающейся болезни, но уже быть носителем вируса и распространять его. Уполномоченный попросила внести в резолюцию по итогам обсуждения такие предложения: на федеральном уровне установить правило, чтобы люди перед вакцинацией проходили качественное комплексное, а не формальное обследование. И выдавать QR-коды тем, у кого медотвод и кто уже переболел ковидом.

ВВЕСТИ БОЛЬНИЧНЫЙ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

Завкафедрой мировой экономики международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов привел статистику по заболеваемости коронавирусом в мире и России. Количество смертей последние годы от него просто шокирует. Денис Борисов отметил, что по исследованиям, ни жесткие, ни мягкие подходы в политике не дали такого результата, как сознательная активная вакцинация: именно она снижает смертность в два раза. Но в России с прививками от короновируса пока туго, слишком много ходит в соцсетях домыслов, баек о чипировании, страшилок. Хотя, если брать зарубежный опыт, самым эффективным средством будет показать антиваксерам последствия болезни: что ждет человека при тяжелом течении ковида, что творится в «красных зонах» и как это страшно - терять друзей, близких, любимых.

Кандидат медицинских наук, депутат Яков Новоселов и вовсе считает, что главная причина отказа россиян от вакцинации лежит в тотальном недоверии к власти. Кроме этого, он против использования термина«QR-код», которое лишь нагнетает обстановку.

- Зачем вы людей пугаете? Никакой это не код, это обыкновенная электронная справка! - подчеркнул депутат.

Яков Новоселов напомнил, что болезнь существует, и закрывать на это глаза уже просто невозможно. Грамотно проведенная вакцинация и соблюдения масочного режима помогут выйти из бедственного положения. Но вакцинацию важно проводить правильно, давать людям больничный на 5 дней после процедуры, ведь после прививки иммунитет какое-то время просто беззащитен.

Фото: партия «Новые люди».

«НЕ ЗАГОНЯТЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ВСЕХ ПОГОЛОВНО»

Эксперты сошлись во мнении, что необходимо признать прошлые ошибки и начать грамотную просветительскую работу. Объяснять людям необходимость прививки, развенчивать байки и мифы, которыми обросла эта тема. Говорить о том, как беречь свое здоровье в первые дни после вакцинации. Не думать, что после укола ты неуязвим, а продолжать соблюдать меры предосторожности. Нельзя бездумно загонять на вакцинацию всех поголовно, нужно проводить комплексное обследование. Правозащитник, практикующий юрист Наталья Пинигина внесла предложение рассмотреть на федеральном уровне возможность поддержки работодателей, у которых от 60% сотрудников вакцинируются.

Депутат Заксобрания Владимир Карпов отметил, что у него с Дарьей Карасевой совпали позиции по вопросу вакцинации. Он считает, что закон о QR-кодах в нынешнем виде никак не соответствует той страшной беде, с которой столкнулся весь мир и наша страна.

Все озвученные на круглом столе предложения партия «Новые люди» направит для рассмотрения в Госдуму.

- Давайте продолжать эту традицию: открыто обсуждать острые темы, о которых порою говорить боятся. Сегодня у нас не было задачи как-то обозначить свою партийную принадлежность. Мы все вместе искали решение проблемы и думали, что мы можем предложить. Я считаю, у нас получилось составить комплекс предложений, которые мы обязательно объединим в резолюцию и представим своим коллегам в Государственную думу. Только вместе, сообща мы можем решить эту проблему, - подытожила встречу Дарья Карасева.