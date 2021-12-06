Последние новости Новосибирска на 6 декабря 2021 года: студентку затравили за насмешки над 30-летними одногруппниками, сибиряки спасают утку

Последние новости Новосибирска на 6 декабря 2021 года. Фото: Евгений Кочкин // соцсети // Светлана Маковеева

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

СТУДЕНТКУ ЗАТРАВИЛИ ЗА РОЛИК

19-летняя студентка решила пошутить над 30-летними одногруппниками, которые получают второе образование и хотят стать физруками. Они только посмеялись, а вот пользователи соцсетей не поняли юмора и устроили травлю девушке.

20 % СИБИРЯКОВ КУПИЛИ QR-КОДЫ

Об этом заявил известный вирусолог Сергей Нетесов со ссылкой на публикации в СМИ. Ученый убеждает, что главное — вакцинация, и чем успешнее она проходит, тем раньше начнут отменять ограничения.

СПАСЕНИЕ УТКИ

Одинокая утка отбилась от стаи и осталась зимовать в полынье на микрорайоне «Весенний». Местные жители решили спасти птицу и пристроить в парке Кольцово.

КОНДУКТОР ВЫГНАЛА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Две сестры-близняшки должгы были на автобусе вернуться домой после учебы: с собой у девочек была только банковская карта, но терминал у кондуктора не сработал. Тогда она обматерила девочек и выгнала их из салона.

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