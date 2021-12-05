Последние новости Новосибирска на 5 декабря 2021 года: на женщину упала снежная глыба, спасатель обвинил волонтера в краже собаки

На женщину упала снежная глыба, спасатель обвинил волонтера в краже ретривера. Фото: Алексей БУЛАТОВ\ предоставлено пабликом ЗООПОМОЩЬ (Новосибирск)

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

В АКАДЕМГОРОДКЕ НА ЖЕНЩИНУ УПАЛА СНЕЖНАЯ ГЛЫБА

В новосибирском Академгородке на 55-летнюю женщину с козырька балкона рухнула снежная глыба. Инцидент случился в пятницу, 3 декабря: сибирячка собиралась зайти в продуктовый магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. Ее в тот же день доставили в больницу, однако уже утром на следующий день отпустили домой. А с хозяином квартиры, не почистившим козырек балкона от снега, разбирается участковый полиции.

СПАСТЕЛЬ ОБВИНИЛ ЗООЗАЩИТНИЦУ В КРАЖЕ СОБАКИ

Новосибирская зоозащитница подобрала на дороге пожилого золотистого ретривера: женщина уверяет, что животное выглядело уставшим, нездоровым и потерявшимся. Сибирячка отвезла собаку к себе домой и стала искать хозяина. И спустя несколько дней он действительно нашелся: им оказался сотрудник Новосибирской областной службы спасения, а ретривер, которую женщина прозвала Беляночкой, была в прошлом профессиональной поисковой собакой. Мужчина обвинил сибирячку в том, что породистое животное она подобрала специально, а потом удерживала у себя.

БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ-КОНТРАКТНИК СТАЛ НЯНЕЙ

57-летний новосибирец Вадим Галушкин за свою жизнь успел опробовать много профессий: долгое время работал столяром, пять лет служил по контракту в погранвойсках, несколько раз побывав в горячих точках, открывал собственное дело, работал в службе безопасности... А в 55 лет решил круто изменить свою жизнь и стал…няней. Сейчас он вместе с женой проводит время с малышами и ни о чем не жалеет.

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