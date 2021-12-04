Новосибирский спасатель обвинил в краже зоощазитницу, подобравшую его собаку у дороги

Собаку женщина нашла на улице и отвезла к себе домой. Фото: предоставлено пабликом ЗООПОМОЩЬ (Новосибирск)

Новосибирская зоозащитница Лейла Полосина подобрала на дороге пожилого золотистого ретривера: женщина уверяет, что животное выглядело уставшим, нездоровым и потерявшимся. Сибирячка отвезла собаку к себе домой и стала искать хозяина. И спустя несколько дней он действительно нашелся: им оказался сотрудник Новосибирской областной службы спасения Денис Кидрачев, а ретривер, которую женщина прозвала Беляночкой, была в прошлом профессиональной поисковой собакой. Мужчина обвинил сибирячку в том, что породистое животное она подобрала специально, а потом удерживала у себя. Корреспонденты КП-Новосибирск дали высказать обоим участникам конфликта.

СОБАКА ХОДИЛА С МЕСТА НА МЕСТО

— Пожилую золотистую ретривершу мы нашли поздно вечером на обочине дороги около улицы Большая, когда проезжали мимо с семьей на машине. Это было еще 27 ноября. Собака была вся замерзшая, обессиленная и выглядела потерянной. Она просто ходила там с места на место, а потом легла в сугроб, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Лейла.

Сибирячка уверяет: хозяина собаки рядом не было.

— Бросить животное там я не могла, посадила в машину и отвезла к себе. Прозвала Беляночкой, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница. — Пост о поиске хозяина я опубликовала в тот же вечер. Но нашелся он только 29 ноября. И то, это мне уже тогда позвонила знакомая и рассказала, что это, возможно, собака соседей ее родителей. После этого со мной и правда связался хозяин, представившийся Денисом. Позже он приехал забирать собаку: у него были на нее официальные документы, и не отдать я ее не могла. В итоге, меня еще обвинили в том, что я, якобы, собаку украла, потому что она породистая, а потом удерживала ее у себя и «хайповала» на этой теме. Были даже разговоры, что я якобы планировала какие-то деньги собирать. Хотя я вообще таким никогда не занимаюсь: я не состою в каких-то волонтерских организациях и просто помогаю животным своими силами и от души. Но за судьбу Беляночки я сейчас очень переживаю..

НИКТО НЕ ТЕРЯЛСЯ?

Сам же хозяин собаки утверждает, что его питомица вовсе не потерялась, а просто гуляла на улице. По словам мужчины, за пределы его участка она выбежала случайно и была совсем недалеко от дома.

— Собака у меня живет всю жизнь, я ухаживаю за ней нормально. Она ведь у нас профессиональная служебная собака, и если поинтересоваться у профессиональных кинологов, ее многие знают, и знают, как она на самом деле живет, — пояснил сибиряк. — Она часто у меня гуляет на улице, на участке. Играет с нашей второй собакой, и с соседскими питомцами. И это несмотря на то, что возраст у нее уже приличный — 14 лет. В тот раз она просто, видимо, случайно ушла далеко от участка. Мы уже утром с женой заметили, что ее нет нигде поблизости. А потом вот выяснилось, что ее, оказывается, объявили бездомной и увезли к себе другие люди.

Сейчас собака вернулась к своему законному владельцу: она в полном порядке.

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