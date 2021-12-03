Сибирячка c ДЦП стала фотографом и нашла мужа благодаря снимку в соцсети

Девушка с ДЦП стала фотографом и нашла свою любовь. Фото: предоставлено Евгенией Волущуковой

Жительница Новосибирска Евгения Волущукова задохнулась во время собственного рождения из-за ошибки врачей. Результат — ДЦП. Но сегодня Евгения доказывает: диагноз не ставит крест на полноценной жизни. Несмотря на проблемы с координацией движений, девушка может делать волшебные кадры. Жительница Новосибирска снимает детей со сложными диагнозами, в городе уже были оформлены ее авторские выставки. Именно благодаря снимкам в соцсети девушка нашла свою любовь. О творчестве, которое становится спасением, — в материале КП-Новосибирск.

ЗАДОХНУЛАСЬ ВО ВРЕМЯ СОБСТВЕННОГО РОЖДЕНИЯ

Михаил и Евгения с виду обычная счастливая пара, каких в Новосибирске тысячи. Соцсети девушки пестрят красивыми романтичными снимками, портретами знакомых и фотографиями с выставок. С первого взгляда даже не заметишь, что за волшебными снимками скрывается многолетняя борьба с неизлечимой болезнью — ДЦП.

— Мне 32 года, и я всю жизнь говорю людям: «ДЦП не приговор». Во время моего рождения произошла травма — из-за ошибки акушера я задохнулась в утробе матери, меня вернули к жизни, но не без последствий. Когда мне исполнился год — неутешительный поставили диагноз. Мама не стала судиться с врачами. Родители стали лечить меня: процедуры, ЛФК, массаж, иглотерапия — и в 2 года я впервые встала на ноги, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Волущукова.

Наша героиня ходит, но с помощью специальных ходунков. Движения не самые точные, но девушка все же может жить самостоятельно.

Папа привил любовь к фотографии, а мама купила Евгении первый фотоаппарат. Фото: предоставлены Евгенией Волущуковой

Вернемся в детство Жени. Из-за болезни малышка пропустила детский сад, ее воспитывала мама. Отец-дальнобойщик занимался фотографией, и девочка постоянно наблюдала за проявкой пленки в комнате с красным светом. В 7 лет Женя пошла в школу № 19, а когда училась во втором классе, случилась трагедия — умер отец. Тогда Женя решила стать фотографом.

— В 12 лет попросила маму купить мне пленку, и я начала снимать. Было много неудачных снимков, но мы их печатали, и я училась, — вспоминает Евгения Волущукова.

ПОЙМАТЬ МОМЕНТ

В 10 лет девушка научилась работать на компьютере и окончила торгово-экономический колледж по специальности «системный администратор». А в 2008 году мама купила ей первый цифровой фотоаппарат, и та стала снимать семьи в Центре адаптации детей-инвалидов. Евгения прошла курсы по фотографии, благодаря которым научилась правильно выстраивать кадр.

— Я полюбила снимать портреты особенных детей — так, чтобы не отличить их от обычных. Это была мечта — создать волшебство, и я научилась ловить такие моменты. Курсы по фотографии покупать было дорого, мы с мамой копили на технику. Но из-за трясущихся рук все равно было сложно, — призналась Евгения Волущукова.

С 12 лет Евгения училась делать яркие кадры, сперва снимала котят. Фото: предоставлены Евгенией Волущуковой

Вскоре появились первые заказы — семьи с особенными детьми узнали про талантливую девушку с особым подходом и стали проситься на фотосессии. Девушка участвовала в благотворительных выставках с фото природы заметили в благотворительном фонде «Доброе дело» и помогли организовать выставку в ТЦ «Мега», которую посмотрели тысячи человек. А красивые фото самой Евгении помогли ей найти жениха.

— Мы познакомились с Мишей в соцсетях: он увидел, что у меня много красивых фото, и решил написать. Миша работал системным администратором, увлекался фотографией — и предложил встретиться и поговорить. Раньше мне тоже писали люди из-за красивых снимков, но, увидев меня, некоторые уходили. Я позвала его на день рождения. Очень боялась, что он тоже исчезнет. Миша оказался другим, и мы встречаемся уже 2,5 года — говорит Евгения Волущукова.

ОТВЕТ ХЕЙТЕРАМ

Девушка-фотограф призналась: в жизни хейтеров не встречала, а вот в соцсетях их полно. Только завела TikTok — сразу посыпались вопросы: «Зачем ты это снимаешь?» Ответ Евгении: «ДЦП не приговор, будь ты музыкант, фотограф или танцор. Современная техника позволяет преодолевать любые ограничения».

Благотворительные съемки помогли открыть свою выставку в популярном ТЦ. Фото: предоставлено Евгенией Волущуковой

— Самым трудным всегда было нажать затвор вовремя. Мне помогает Красный Крест — хотят подарить мне профессиональный фотоаппарат, который будет делать снимки с помощью беспроводного пульта. Мечтаю открыть домашнюю фотостудию, творить волшебство. Фотография помогает особенным людям увидеть свою красоту, — объясняет Евгения Волущукова. — Меня часто спрашивают, как познакомиться с хорошим парнем. Нужны качественные фото, никаких снимков сбоку или со спины. Правильная перспектива на фото и побольше описания о себе, желательно — правды. И будет вам счастье!

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