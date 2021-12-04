Последние новости Новосибирска на 4 декабря 2021 года: многодетная антимасочница попала в СИЗО, избив полицейских, из-за метели перекрыли трассу

Сибиряки обсуждают мать-антимасочницу и снегопад. Фото: соцсети/Олег УКЛАДОВ.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.
АНТИМАСОЧНИЦА ИЗБИЛА ИНСПЕКТОРА И ГАИШНИКА
Многодетная мать из Новосибирска, выступающая против масок, дважды напала на сотрудников полиции. Женщина сначала ударила инспектора ПДН за замечания о прогулах, а через несколько месяцев подняла руку на инспектора ДПС. Сейчас женщина находится в СИЗО.
МЕЖДУГОРОДНЮЮ ТРАССУ ПЕРЕКРЫЛИ ИЗ-ЗА МЕТЕЛИ
В Новосибирской области из-за сильного снегопада днем 3 декабря закрыли междугороднюю трассу. Движение будет ограничено по трассе К-19 «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ КОЛУМБАРИЙ
На территории новосибирского крематория установили первый в России цифровой колумбарий, в который вмонтирован экран. На экране транслируют видео об усопшем, а внутри колумбария — прах умершего человека.
СТАИ ЧЕРНЫХ ВОРОН
Черные вороны заполонили Новосибирск. Птиц можно заметить на многих крышах и деревьях.
ЗАРПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ВЫРАСТУТ НА 3,9%
Новосибирские депутаты на сессии Совета депутатов города Новосибирска одобрили повышение заработных плат муниципальным служащим — она вырастет на 3,9 %.
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