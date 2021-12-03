Многодетную мать-антимасочницу посадили в СИЗО за пощечину инспектору ПДН и потасовку с гаишником

Дети просили мать признать вину. Фото: соцсети.

Многодетная жительница Новосибирска с началом пандемии превратила свою жизнь в настоящий экшен. Начав борьбу со школьными правилами о масках и термометрии, она умудрилась дважды напасть на сотрудников полиции. В результате женщина оказалась под арестом и даже в психиатрической лечебнице. Как рассказала взрослая дочь Елизаветы Петрушкиной*, протестные настроения матери длятся уже не один год. Сейчас причина — новые правила в связи с пандемией, но кроме этого женщина не признает существование Российской Федерации. Она свято верит: все мы граждане СССР. О том, как с приходом пандемии изменилась жизнь обычной, на первый взгляд, семьи, — в материале КП-Новосибирск.

ЗАПРЕЩАЛА МАСКИ В ШКОЛАХ

Семья Петрушкиных, по мнению их самих, самая обычная, четверо детей: двое старших уже не живут с родителями, двое маленьких ходят в государственную школу. Родители в разводе, но продолжают жить в одной квартире. На учете не состояли, в криминале никто не замечен. Только мама отличается особым взглядом на политическое устройство нашей страны: считает, что Федерация незаконна и все мы до сих пор граждане СССР. В принципе люди с такой политической позицией существуют в нашей стране давно, они объединились в неформальный кружок, ходят на митинги, привлекают зевак, яро защищают свою, мягко говоря, странную точку зрения. Но иметь свой взгляд на жизнь вполне законно, это не преступление. Однако именно с этого в семье Петрушкиных начались все неприятности.

В апреле прошлого года в мир пришел коронавирус. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь: правительство объявило новые правила существования, в том числе и для школьников. Людей обязали носить маски, а у детей в учебных заведениях начали измерять температуру. Многодетная мама Елизавета Петрушкина оказалась резко против нововведений. Мол, зачем им следовать, если придумала их нелегитимная, по ее убеждению, власть. Начала скандалить со школой.

— Началась пандемия — термометрия, маски и дистанционное обучение. Мама стала бороться, защищала интересы семьи — писала в министерство образования НСО, жаловалась на сайт «Учи.ру». Требовала дать детям нормальное образование, а потом перевела детей в частную школу для получения нормального образования в очной форме, — рассказала КП-Новосибирск взрослая дочь Елизаветы — Валентина Петрушкина*.

Однако частная школа оказалась без аккредитации. Кроме того, детей учили по советским учебникам. В обычной школе у детей появились прогулы, тут уж вмешался отдел ПДН.

— По представлению школы, из которой детей перевели, к нам домой пришла инспектор ПДН. О визите полиции никто не предупредил. Инспектор составила акт жилищных условий, отец не стал его подписывать. В этот момент мама вернулась домой и услышала, как инспектор зачитывает описание нашей квартиры и просит соседей подписать протокол. Мама сразу указала сотруднице ПДН на нарушения: пришла без предупреждения в выходной день, нарушила тайну частной жизни, тем более несовершеннолетних детей. Мама попросила добровольно отдать этот акт. Сотрудница отказалась, и мама вынуждена была этот акт попытаться вырвать из рук, — продолжает дочь обвиняемой Валентина.

По словам дочери, именно в этот момент Елизавета махнула рукой так, что попала инспектору по лицу. Случайно или намеренно — вопрос для суда. Как-никак у инспектора после этого «взмаха» опухла скула, а на осмотре врач обнаружила небольшой отек глаза. Этого оказалось вполне достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о применении в отношении находящегося при исполнении обязанностей полицейского насилия, неопасного для жизни и здоровья. Так появилось первое уголовное дело против мамы из СССР.

Женщина мечтала учить детей по советским учебникам. Фото: соцсети

«МАМ, НУ ПРИЗНАЙ ВИНУ»

В ноябре 2020 года начался суд по поводу драки с инспектором ПДН, вот только Елизавета его проигнорировала. В очередной раз заявила, что является жительницей другой страны — Советского Союза — и не признает правосудие РФ. В марте суд объявил женщину в федеральный розыск, а затем назначил психолого-психиатрическую экспертизу. Ориентировку с маркой и номером машины разослали патрульным постам.

Очередной скандал случился 14 апреля. Инспекторы ДПС погнались за «Тойотой», женщина примчалась к своему дому и заблокировала двери авто. Тогда инспектор ДПС сам открыл автомобиль, чтобы вывести оттуда женщину, находящуюся в федеральном розыске. Елизавета сопротивлялась, втроем полицейские стали заталкивать ее в свою машину, в этот момент одному из них выкрутили палец. Из-за драки с полицией следователи возбудили второе уголовное дело, а женщину сразу отправили в СИЗО.

— Мы ей говорили: «Мам, ну признай вину. Вернись домой». Ее, как многодетную, со школьниками на руках, наверняка пожалели бы, отправили бы домой. Но она отказалась от адвоката, позвала сторонников из движения «Граждане СССР». На заседаниях мама отпиралась. В итоге суд назначил ей арест в СИЗО и психиатрическую экспертизу, которая признала ее невменяемой на момент драки с сотрудником ПДН. Маме назначили принудительное лечение с использованием психотропных препаратов. С апреля по октябрь она была в СИЗО, теперь находится в лечебнице, — говорит Валентина Петрушкина.

Помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова признала: за последние годы это единственное дело, когда многодетную мать помещают в СИЗО за неопасное насилие в отношении полицейских. Обычно обвиняемые признают вину, а силовики прощают женщин: их штрафуют и назначают обязательные работы. Тут же ситуация другая: женщина пошла на принцип, да и экспертиза показала отклонения. После окончания лечения Елизавету вновь ждут СИЗО и суд, так как в момент драки с ДПС она была вменяемой и все осознавала.

— Сейчас с детьми живут отец и старший брат, я тоже помогаю, слежу за нашими ребятами. Дети вернулись в школу, спокойно учатся, ходят в кружки. В обиду себя не дают, да и в школе отношение хорошее. Мы обычная среднестатистическая семья, — добавляет Валентина Петрушкина. — Но по маме малыши скучают, сестренка иногда плачет по ночам. Мама за решеткой — и я не знаю, что делать.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, на чьей стороне правда?

*Имена изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Мать могут ограничить в родительских правах»

Сибирский юрист Михаил Жуков уверен, что суд посчитал женщину опасной для окружающих и даже для ее детей.

— СИЗО — это мера пресечения, и, судя по практике, по части 1 статьи 318 УК РФ это время зачтется женщине в счет приговора, ее освободят из зала суда. Другое дело, что комиссия выявила нервное расстройство, поэтому есть все основания полагать, что мать ограничат в родительских правах. Душевнобольной человек может причинять вред детям, сам того не понимая. Это обязанность опеки и прокуратуры — определить степень опасности и место жительства детей, пока она не придет в себя, — сообщил юрист Михаил Жуков. — Ограничения в правах можно снять, пройдя лечение.

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