Чистые улицы и семейный спорт - родному Бердску

Теперь помериться силами на свежем воздухе можно в любое время! Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В Бердске запустили два важных экологических проекта, которые при незначительных финансовых затратах принесли большую пользу окружающей среде. О них - в материале «КП» - Новосибирск».

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Первый проект под названием «ЭКОпривычки - это просто!» наглядно показывает правила сортировки мусора и заботы об окружающей среде. Все мы знаем, что на нашей планете давно существует проблема загрязнения. Особенно актуальна она стала после обширного распространения пластика, который не разлагается и может загрязнять планету долгие годы. Но выход есть: сортировка и переработка мусора.

С помощью установленного на территории школы № 2 стенда сейчас проходят лекции на тему сортировки мусора, предлагаются альтернативы по сокращению бытовых и промышленных отходов. В рамках проекта прошел экопраздник с обучением, приемом на утилизацию лампочек и батареек, призами и подарками. Инициативная молодежь с удовольствием поддержала запущенный организаторами в рамках проекта экочеллендж в Инстаграме. Для этого нужно было попробовать новую для себя экологическую привычку, снять об этом короткое видео или фото, выложить его с описанием в Инстаграм или TikTok. Демонстрируя свои новые экопривычки, участники еще и боролись за призы.

На стенде наглядно показано, зачем нужно сортировать мусор и убирать за собой после пикников на природе. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Проект-победитель под названием «Экологический патруль» реализовали в рекреационной зоне города Бердска, в микрорайоне Новый. Красивые таблички знакомят жителей и гостей микрорайона с интересными фактами о городе Бердске и микрорайоне Новом, а также с литературными произведениями известных бердских поэтов о природе родного города. Проект помог сплотить бердских экоактивистов и совместно реализовывать другие экопроекты.

СПОРТ ВО ДВОРЕ И ШКОЛА РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

«Я выбираю спорт!» - успешно развивающийся проект, нацеленный на развитие семейного спорта и совместного активного времяпрепровождения родителей и детей. При поддержке конкурса «Со мной регион успешнее» получилось заинтересовать жителей города и запустить работу бесплатной секции по бадминтону для детей и родителей.

«Детско-подростковая служба примирения (медиации) «Диалог» - еще один значимый проект для города Бердска. Он направлен на помощь в организации работы школы медиаторов. Школа рассчитана на подростков: на занятиях ученики изучают вопросы конфликтологии, приемы решения конфликтов и возможности предотвращения буллинга. Подросткам рассказывают о поведении в опасных ситуациях и предлагают различные варианты выхода из них. Опытные педагоги делятся со своими учениками методикой налаживания контакта, учат обнаруживать и определять причину ссоры, рассказывают свои секреты, использование которых поможет ребятам жить дружно. Важно, что, пройдя обучение в такой школе с профессиональными медиаторами, подростки смогут не только решать свои личные проблемы и конфликты, но и выступать в роли тренеров в других школах, а также помогать своим друзьям и товарищам.

Экологический патруль. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Реализация проектов осуществлялась в рамках реализации программы «Юбилейный проект» Ресурсного центра «Инициатива» города Бердска при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.