Как поймать тигра возле китайской границы

В национальном парке Земля леопарда можно встретить, как хищников, так и их каменные клонны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Медведи, лисы, кабаны, зайцы, ежи, харзы - в национальном парке под Владивостоком обитает столько живности, что списка хватит на целую энциклопедию. Оленям и косулям можно даже помахать рукой, проезжая по парку - таких зверей здесь тысячи.

А особая гордость парка - красавцы семейства кошачьих: собственно кот лесной дальневосточный, рысь, леопард и тигр.

Фотоловушка от «Комсомольской правды». Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАСТРОЕНИЕ ТИГРОВ И ЛЕОПАРДОВ

Парк называется «Земля леопарда», но ученые следят здесь не только за пятнистыми, но и за полосатыми жителями. Даже выясняют, какое настроение у громадных кошек. Процедура может показаться комичной, но только если ты далек от науки: специалисты собирают продукты жизнедеятельности зверей и отправляют на исследование. А эксперты по составу оценивают уровень стресса местных обитателей. Причем за «урожаем» приходится ходить исключительно зимой, потому что материал годится только замерзший.

Из-за снега дорога в национальный парк заняла у нас больше четырех часов. Зато смотрите, кого мы увидели из машины! Фото: Виктория МИНАЕВА

Судя по находкам, сделанным на «Земле леопарда», кошки здесь счастливы.

- Гормональные исследования показывают, что кошки пребывают в благодушном состоянии, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела по связям с общественностью «Земли леопарда» Мария Окулова.

Следы зверей на снегу. Фото: Виктория МИНАЕВА

Следят ученые не только за настроением зверей, но и за их количеством. Леопардов здесь побольше (все верно, это же их земля). Тигров меньше, хотя демография идет в рост.

- Вы тигра не видели? - Нет, езжайте дальше. Фото: Виктория МИНАЕВА

- По данным фотомониторинга, в парке обитают 41 взрослая особь и 14 тигрят. У нас фиксируется наивысшая плотность амурского тигра среди всех заповедников, где идет фотомониторинг. А проводится он посредством фотоловушек, которые устанавливаются на точках, где часто проходят тигры и леопарды, - говорит Окулова.

Наш проводник по Земле леопардов - научный сотрудник Виктор Сторожук. Он знает все о фотоловушках и тиграх! Фото: Виктория МИНАЕВА

Действует система таким образом: как только возникает движение, установленный рядом аппарат включается и делает фото. Либо снимает видео. Частенько в кадр попадают и косули, и птицы, но главное - электронный папарацци снимает леопардов и тигров.

В этом месте у реки повесил свою фотоловушку Дима Билан. Фото: Виктория МИНАЕВА

ДИМА БИЛАН ПОЙМАЛ ТИГРА

В октябре в парк приезжал Дима Билан и установил очередную фотоловушку. Артист давно известен как большой ценитель природы, вот и здесь решил соприкоснуться с ней. И удачно соприкоснулся: в его ловушку попала добыча - появилось видео тигра.

Нам пришлось не только ехать, но и идти по снегу. Фото: Виктория МИНАЕВА

А теперь в числе ловцов - журналисты КП-Новосибирск, авторы этого текста Вадим Алексеев и Виктория Минаева.

На этом дереве «прописалась» фотоловушка от «Комсомольской правды». На фото - наши журналисты Вадим Алексеев, Виктория МИНАЕВА. Фото: Даниил ГОНЧАРОВ

Мы проехали 6 тысяч километров из Новосибирска на поезде, а до парка добирались еще около 4 часов на разных автомобилях. Но все-таки сделали задуманное: поставили ловушку.

Вадим Алексеев по традиции примерил свой новогодний костюм, чтобы точно приманить к фотоловушке удачу и тигра в придачу. Фото: Виктория МИНАЕВА

В ближайшем селе Барабаш отметили это горячим чаем и объявили об успехах, выйдя по телефону в эфир Радио «Комсомольская правда».Даже в таком далеком от мегаполиса месте ловит мобильный оператор Yota, так что мы в красках рассказали о начавшейся фотоохоте.

Мы проверили - на горе с видом на Китай связь есть! Фото: Виктория МИНАЕВА

Ее подробности опишем и в следующем репортаже нашего новогоднего сафари. Как ученые отличают одного тигра от другого? А что делают, если встречают живого хищника? Есть ли у тигров и леопардов имена? Напишем об этом и не только.

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