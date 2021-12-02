Знаний много не бывает: слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка осваивают органическое производство

Фото: пресс-служба Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Слушатели поучаствовали в мастер-классах, выездных и лабораторных занятиях, а также экскурсиях на производства. Впереди еще много интересного и полезного - изучение законов и нормативных актов по созданию и развитию агробизнеса, правовых основ кооперации и доступных финансовых сервисов в сфере АПК. Итоговой работой всего курса станет составление бизнес-плана в рамках инвестиционной программы кредитования РСХБ.

- Образовательный проект «Школа фермера» доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса. Несомненный успех этого проекта в том, что им заинтересовалась молодежь, желающая реализовываться и зарабатывать в сфере агробизнеса. Россельхозбанк готов поддержать новые перспективные проекты, которые способствуют развитию фермерского движения и повышают эффективность хозяйств, - отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Фото: пресс-служба Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Наибольший интерес вызывают практические занятия на предприятиях, лабораторные работы и встречи с экспертами-агрономами. Только в таких условиях удается наглядно показать новейшие технологии селекции и защиты овощных культур, отмечают участники.

- Я приятно удивлен интересу слушателей к новым сортам. Научный прогресс далеко продвинулся в селекции - ученые создают улучшенные сорта и используют новые технологии выращивания. К сожалению, эта информация не всегда достигает широкой аудитории, оставаясь по большей части предметом изучения научной общественности, зачастую не доходя до потенциального производителя. Поэтому образовательный проект поможет объединить усилия ученого-селекционера и фермера, таким образом внедрить достижения науки в повседневную практику, - рассказал Юрий Фотев, лектор проекта, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

Фото: пресс-служба Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Участникам «Школы фермера» объяснили принципы размножения картофеля меристемным способом (с помощью отделения клеток образовательной ткани - меристем) и предоставили возможность своими руками поместить их в питательную среду. Такой способ выращивания избавляет сортовой картофель от вирусов. В лаборатории нашлось ещё одно решение защиты растений. Здесь выведены энтомофаги - насекомые, истребляющие вредителей. Это самый экологичный и органически чистый способ борьбы, потому что энтомофаги не наносят ущерба растениям: когда все вредители будут съедены, популяция насекомых-защитников прекратит существование.

Знания в «Школе фермера» ученики получают не только в аудиториях Новосибирского государственного аграрного университета, но и «в поле», посещая успешные предприятия региона. Так, состоялись выездные мастер-классы на производства «Агрос» и «ЗАО Приобский».

- Новые знания вдохновляют и дают мощный импульс, новые идеи открывают перспективы и направления роста. Участие в проекте - это возможность своими глазами увидеть производственные процессы, закрытые от посторонних. Статус слушателя «Школы фермера» открывает двери не только в лаборатории аграрного университета, но и в фермерские хозяйства и крупные предприятия, - поделилась впечатлениями слушательница проекта Алеся Павлюк, глава организации по выращиванию и разведению саженцев «Сад на Оби».

Фото: пресс-служба Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

С помощью привлечения преподавателей Новосибирского аграрного университета, специалистов Россельхозбанка и руководителей компаний из реального бизнеса, проект «Школа фермера» помогает каждому участнику подготовить жизнеспособный бизнес-план, продумать программу маркетингового развития и оптимизировать все производственные процессы. Выпускники получат дипломы государственного образца и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Трое лучших выпускников нынешнего потока «Школы фермера», чьи бизнес-проекты будут признаны самыми перспективными и проработанными, получат гранты от Россельхозбанка.