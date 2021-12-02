ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в 5 минутах от метро «Заельцовская»

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Красном». Фото: Компания «Расцветай».

Название ЖК «Расцветай на Красном» говорит само за себя. Комплекс находится в 5 минутах от метро «Заельцовская» и крупнейшей транспортной развязки - площади Калинина. Его расположение подойдет и тем, кто передвигается на автомобиле: у ЖК удобные выезды на Красный проспект и улицу Дачную.

ЖК «Расцветай на Красном» - 12 домов переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Здесь камерная атмосфера малоэтажных объектов органично сочетается с динамичным темпом жизни в высотках.

Жилой комплекс компании «Расцветай» подходит семьям с детьми. С одной стороны, это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой - безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. Семь детских садов, восемь школ, среди которых лицей № 159, гимназия № 9, частная школа «Аврора» - все в шаговой доступности. Рядом с ЖК «Расцветай на Красном» расположены ТРК «Ройял Парк», а также знаковые зеленые зоны и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р. А. Шило и дендрологический парк.

Изюминка проекта - благоустройство придомовой территории. Фото: Компания «Расцветай».

Придомовое пространство благоустроено так, что каждый маленький житель найдет себе занятие по душе. Детская площадка для ребят в возрасте от 3 до 6 лет оборудована для игр с песком и водой. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивные площадки с оборудованием для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

Семьям будет комфортно в 18-этажнои доме ЖК «Расцветай Красном» в трехкомнатных студиях площадью 74,57 квадратного метра с просторной кухней-гостиной и выделенным местом под гардеробную. Этот вариант подойдет тем, кто хочет переехать в скором времени: объект высокой степени готовности. В 25-этажном доме комплекса есть варианты таких квартир просторнее - 87,66 квадратного метра - это жилье с французскими балконами и лоджиями. Важное преимущество «трешек»-студий - свобода при зонировании помещений.

Квартиры в ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести с использованием ипотечных программ банков - партнеров застройщика. Минимальный первоначальный взнос - от 10% стоимости жилья.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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* Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, АО «Альфа-Банк» и др.

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф

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