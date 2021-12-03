В Барабинском районе появилась «Тропа здоровья»

«Тропа здоровья». Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

В Барабинском районе завершилась реализация проектов в рамках районного конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее». В 2021 году проекты-победители были направлены на благоустройство общественных пространств и поддержку здорового образа жизни.

«ТРОПОЙ ЗДОРОВЬЯ» БЕЗ ТАБЛЕТОК И ЛЕКАРСТВ

Среди наиболее популярных спортивных проектов - «Тропа здоровья», направленный на оздоровление жителей старшего возраста. Теперь свыше 200 жителей района приобщены к занятиям по скандинавской ходьбе.

На «Тропу здоровья» вышли члены Совета ветеранов Барабинского района, их целью стало привлечь старшее поколение к активному образу жизни. По словам руководителя проекта Нины Некрасовой, она стремится помочь землякам достичь долголетия и здоровья без таблеток и лекарств. На выделенные по конкурсному гранту деньги купили 12 пар палок для скандинавской ходьбы. Затем пригласили активисток из первичных ветеранских организаций, чтобы они прошли мастер-класс по освоению популярного вида физической активности. Скандинавская ходьба считается щадящим и эффективным средством укрепления здоровья, при правильной технике она подходит пенсионерам, инвалидам за счет оптимальной нагрузки на организм. Кроме того, практиковать ее могут все, кто хочет укрепить тело и восстановить душевное равновесие, ведь прогулки на свежем воздухе положительно влияют на психику.

- Мои соседи занимаются скандинавской ходьбой, и я сама давно хотела попробовать, - делится впечатлениями Наталья Никитенко из деревни Новогутово. - Мне очень понравилось. Хоть и прошли немного, но спина на самом деле выпрямилась. Я обязательно буду продолжать такие занятия.

- Действительно, улучшается настроение, осанка, - вторит «коллеге» по здоровому образу жизни Галина Квашнина. - Мы уже с девчонками договорились, где и когда будем встречаться. В компании-то любое дело веселей.

По словам Нины Некрасовой, останавливаться на достигнутом они не собираются. В планах - привлечь к занятиям скандинавской ходьбой и жителей района.

«Наш уютный дворик». Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

Благодаря проекту-победителю «Площадка здоровья» на придомовой территории между многоквартирными домами № 194 и 196 по улице Ленина установили спортивный комплекс для детей микрорайона Промсвязь города Барабинска. Теперь здесь ежедневно занимаются больше 40 детей.

Инициатива создания проекта принадлежит старшей по дому № 196 по улице Ленина Наталье Афанасьевой и двум неравнодушным жителям: О. В. Илющенко и Н. Н. Романенко.

- Написали заявку на участие в проекте «Площадка здоровья» и выиграли грант - 41 тысячу рублей. Инициативные жители домов № 194 и 196 вышли и дружно привели в порядок территорию для установки нового оборудования. Теперь в нашем дворе добавились новые спортивные элементы: кольца, рукоход, качели, турники, - радуется Наталья Алексеевна.

Среди победителей оказались такие нужные проекты, как «Сказка своими руками», «Наш уютный дворик» и многие другие, направленные на благоустройство общественных пространств и территорий. Всего в Барабинском районе на конкурс было подано 37 заявок, 17 инициатив поддержано, благополучателями стали более 4000 человек.

Реализация стартапов осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.