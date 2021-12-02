В Багане заработала уличная библиотека

Книжные домики в Багане. Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

Участникам конкурса «Со мной регион успешнее» было за что бороться: максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 000 рублей. В основном предложения неравнодушных и активных баганцев касались развития культуры, детского досуга, творчества, безопасности сельчан и развития спорта на свежем воздухе, и их инициативы нашли отклик у конкурсной комиссии.

КНИЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Среди победителей - проект «Уличная библиотека». Главная задумка в том, чтобы у любого человека был доступ к книгам в удобное для него время. Инициативная группа установила книжные домики в районном центре села Баган, чтобы желающие могли заглянуть туда и выбрать себе книгу по душе. Это и свободный обмен книгами, и возможность пообщаться друг с другом, обсудить прочитанное. Книжные домики появились на территории Центральной районной больницы Баганского района, на железнодорожном вокзале, в парке семейного отдыха, рядом с Баганской школой № 1 и на остановке «Ул. Индустриальная». Работники местной Центральной библиотеки наполнили «Книжные домики» новыми жильцами. Как это работает: любой сельчанин может взять книгу из «домика» на несколько дней, а вместо нее оставить на полочке другую. При этом нет привычных для библиотек ограничений по времени, оставлять взамен взятой литературы свою собственную книжку - скорее, пожелание, но не обязанность. В общем, это довольно популярный на западе буккроссинг, суть которого основана на принципе «прочитал - отдай другому». Такой обмен книгами - это способ отправить их в путешествие между людьми, чтобы они нашли новых читателей.

«ДЕТСТВО ЦВЕТА РАДУГИ»

Также среди победителей - проект «Детство цвета радуги» в селе Казанка, благодаря которому установили детскую игровую площадку с песочницей, качелями, каруселью и горкой около дома № 62 по улице Центральной.

В селе Баган появились игровые площадки и спортивные комплексы для маленьких сельчан. В рамках проекта «Детский городок развлечений» инициативная группа под руководством Елены Тарасовой вместе дружно собрала и установила спортивно-игровые комплексы. Теперь у ребят есть новое место для отдыха и развлечений!

«БиблиоПродленка для вашего ребенка». Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

И у детворы двух многоквартирных домов № 8 и 8а по улице Комсомольской в Багане благодаря проекту-победителю «Детская площадка» появилась возможность веселиться на собственных лазилках!

Благодаря проекту «БиблиоПродленка для вашего ребенка» в районной детской библиотеке создана зона для детей, где они могут после кружков и занятий с работниками библиотеки сделать домашнее задание и почитать книги.

В Баганском районе в результате реализации проектов благополучателями стали не менее 1500 человек, а победителями - 12 инициатив местных жителей. «Воркаут-площадка в парке семейного отдыха», «Фото на память», «Освещенное село - это безопасное село», кружок «Юный стрелок», а также другие проекты были реализованы активистами, благодаря которым улучшилась жизнь жителей Баганского района.

Целью конкурса является повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем в городе Новосибирске и Новосибирском районе.

Реализация проектов осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.