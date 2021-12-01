Аномальный снегопад во Владивостоке чуть не сорвал экспедицию журналистов, проехавших 6 тысяч километров

Владивосток 1 декабря 2021 года: курсанты морского университета пытаются побороть сугроб. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Новосибирска во Владивосток - таков маршрут экспедиции двух журналистов КП-Новосибирск. Мы решили проехать по Транссибу, чтобы в преддверии года Тигра узнать, как в Приморье живут хищники.

Здесь в национальном парке обитают и тигры, и леопарды... Как раз то место, где можно узнать максимум о привычках будущего властелина года. Ради репортажа с яркими фотографиями и 6 тысяч километров проехать не проблема. Проблемой оказался крошечный остаток пути - еще 2 часа езды на машине от Владика до парка. В любое другое время - езжай смело, но именно сейчас природа взбунтовалась.

Работники «РЖД» пытаются очистить от снега пути. Кстати, из-за ненастья в Приморье задерживались и отменялись автобусы и электрички. Фото: Виктория МИНАЕВА

СНЕГ ЗАБЛОКИРОВАЛ ДВЕРИ МАГАЗИНОВ И ДОМОВ

«Рекордную скорость ветра зафиксировали во Владивостоке во время мощного снежного циклона», «В аэропорту задержан вылет семи рейсов», «Горожане сами откапывают входы в подъезды и магазины», «Власти Владивостока просят жителей не пользоваться личным транспортом» - все это цитаты из приморских СМИ. Небесная канцелярия словно намекает: зря вы из своей Сибири к нам сунулись.

Машину придется откапывать. Фото: Виктория МИНАЕВА

Похоже, даже поезд не хотел ехать в ненастный город и опоздал на полчаса. В обед 1 декабря мы сошли на перрон, и сначала показалось, что погода успокоилась: снег уже не валил, а ветерок был легким... Но, видимо, мы застали те редкие минуты, когда боги приморских ураганов уходили на перекур.

Попробуй пройди. Фото: Виктория МИНАЕВА

Через полчаса дунуло. Дунуло так, что даже в пуховике чувствуешь себя раздетым: холод пробирается под одежду и леденит не то что тело, но, кажется, и душу.

По данным метеорологов, скорость ветра в это ненастье достигала 34 метров в секунду - и это рекорд Владивостока за всю историю наблюдений!

Набережная: подойти к морю не так-то просто! Фото: Виктория МИНАЕВА

«ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ»

- На юго-востоке и на восточном побережье отмечался дождь и дождь со снегом. Общее количество составило 17 - 68 миллиметров, что составляет 50 - 130% месячной нормы. На 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления, - делится данными очередных замеров Приморское управление по гидрометеорологии.

Судя по следам на снегу, кому-то удалось пробраться к воде. Фото: Виктория МИНАЕВА

В такие моменты начинаешь верить в мистику и чувствуешь себя виновником: во Владике все было спокойно, но вот ты приехал - и пожалуйста…

Мы тоже добрались до берега. На фото - журналист Вадим. Фото: Виктория МИНАЕВА

Между прочим, когда стартовали из Новосибирска, над портовым городом было ясное небо и плюсовая температура.

Иногда сугробы ставят подножки. В этому убедилась Виктория. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- На данный момент снег идет в южной половине края, по состоянию на 13.00 больше всего выпало во Владивостоке - 8 миллиметров, в селе Барабаш - 13 миллиметров, в селе Каменушка (под Уссурийском) - 7 миллиметров, - дают новую порцию информации синоптики.

Собакам тоже неудобно гулять. Фото: Виктория МИНАЕВА

Село Барабаш - самое заснеженное в Приморье - лежит как раз на маршруте нашей экспедиции, именно на пути к тиграм.

Дороги почистили, с тротуарами - сложнее. Фото: Виктория МИНАЕВА

Перед непростой поездкой мы провели вечер, глядя, как Владивосток борется со снегом. Ветер чуть не обезоружил нас, пытаясь вырвать даже фотокамеру и смартфоны, но мы сделали серию снимков зимнего города.

Лесенку еще надо откопать. Фото: Виктория МИНАЕВА

КУРСАНТОВ ВООРУЖИЛИ ЛОПАТАМИ

Первого человека с лопатой мы заметили еще на вокзале.

- Смотрите, участковый убирает снег, - услышали мы за спиной голос одного из пассажиров.

Действительно, из-за формы характерного цвета парня можно принять за сотрудника МВД, и в первый момент думаешь, что даже правоохранителям приходится чистить снег.

Девушка пытается освободить из снежного плена колеса машины. Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, служебная форма действительно не помеха. Рядом с МГУ (не путать, здесь это Морской государственный университет) сугробы разгребают курсанты. И то правильно, ведь через такие заносы до порта не дойти.

Вокруг магазинов, киосков тропинки уже прочищены. Полагаем, что позаботились сами работники. Орудовать лопатами им еще долго, но стихия постепенно уступает.

Курсанты морского госуниверситета на борьбе со стихией. Фото: Виктория МИНАЕВА

Тем временем Вселенная проверяет на прочность наши намерения продолжать экспедицию. Автопарк, с которым мы договаривались о машине до места обитания тигров, в последний момент отказал. Нам объяснили, что все машины останутся на местах и не рискнут везти путников за город.

Впрочем, в такой ситуации нам пообещали помощь сами сотрудники национального парка. Рассчитываем, что с ними все-таки доберемся до мест, где нянчатся со своими котятами амурские тигрицы и разгуливают леопарды.

Парни ловко сбрасывали снег в кучу, но ветер портил всю работу. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Владивостока в редакцию КП-Новосибирск мы отправили огромный набор фотографий самого зимнего города России. К счастью, и здесь безупречно работает интернет мобильного оператора Yota, так что остаемся с коллегами на связи. Самые яркие снимки традиционно вы видите в нашем репортаже, а также можете найти в соцсетях КП-Новосибирск.

#новогоднеесафари #Yotaловитвезде #Доброфлот #СибирьУдивляет #сибирь_удивляет #ABISORGANIC

ПОСЛУШАТЬ РАДИОЭФИР

НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ВТОРОЙ

НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ТРЕТИЙ