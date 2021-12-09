Депутаты недовольны работой мусорного регоператора

Депутаты озвучили вопросы к регоператору. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Своевременный вывоз мусора – одна из главных задач для городов – миллионников, и Новосибирск тому не исключение. Вот только у местных жителей и депутатов Законодательного собрания Новосибирской области возникли серьезные нарекания к работе нынешнего мусорного регоператора. Их рассмотрели на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному сектору и тарифам.

МЕНЯТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ?

На официальном сайте группы компаний «ВИС» была опубликована следующая информация: «В целях обеспечения стабильной деятельности ООО «Экология-Новосибирск», являющегося региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, по решению участников общества инициирована процедура введения наблюдения». Разумеется, это насторожило сибиряков и вызвало массу вопросов.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко напомнил, что к числу статей соглашения между регоператором с МинЖХК и энергетики региона относятся те, по которым регоператор обязан регулярно рассчитываться с перевозчиками. Как напомнил Вадим Агеенко, первые перевозчики, перед которыми регоператор накопил долги, ушли в октябре-ноябре 2019 года.

- Это была «первая ласточка» – мы уже тогда говорили, что это может привести к коллапсу, – высказался заместитель председателя комитета. – Споры в судах завершаются. У нас есть табличка всех исковых заявлений в арбитражных судах. Сегодня их рассматривается более 25, в том числе, от перевозчиков, от полигонов».

Всего, по информации Вадима Агеенко, объем исковых претензий к «мусорному» регоператору составляет 1,714 миллиарда рублей, а по 485 миллионам рублей решения судов уже вступили в законную силу.

- Как регоператор при таком количестве долгов сможет исполнять свои обязанности, если у него валовая выручка – 2-2,5 миллиарда в год?» – задал вопрос Вадим Агеенко и добавил, что счет регоператора, на который поступают средства, должен быть один.

Министр ЖКХ Денис Архипов пообещал проверить информацию о счетах. По словам министра, «если потребуется», процедура расторжения соглашения с регоператором прописана. «Сейчас нужно понять, что мы делаем дальше, – пояснил Денис Архипов.

По мнению заместителя председателя комитета Ильи Полякова, «когда долги равны годовой выручке, это, мягко говоря, настораживает». «План финансового оздоровления вы не запрашивали у них?» – задал вопрос Илья Поляков. Денис Архипов ответил, что информация запрошена, выводы будут сделаны после.

В итоге было принято решение комитета: предложить министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову выступить на информационном часе Правительства региона на сессии Заксобрания и доложить о принятых решениях.

Подводя итоги обсуждения, заместитель председателя комитета Вадим Агеенко заверил: никакого коллапса с вывозом мусора не будет, ведь даже если регоператора в Новосибирской области сменят, прежнего обяжут работать до назначения нового оператора.

- В том же Алтайском крае действует семь региональных операторов, каждый из которых обслуживает свою территориальную зону, – привел пример соседнего региона Вадим Агеенко. – Стоило одному из этих операторов начать плохо работать и копить долги, его тут же решили сменить!

Депутаты уверены: областной бюджет ни в коем случае не должен брать на себя ни копейки нагрузки из долгов регоператора.

ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ВЫДАДУТ ПАКЕТЫ

Еще важный момент: депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области предложили обязать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами выдавать жителям частного сектора пакеты для сбора и хранения мусора.

- Выясняется, что регоператор не предоставляет мешки, либо какую-то тару частному сектору. Я хотел бы напомнить, что Постановлением Правительства Российской Федерации № 1156 от 12 ноября 2016 года утверждены правила обращения с твердыми бытовыми отходами,, - отметил Вадим Агеенко.

Депутат предложил обратиться в региональное Правительство для уточнения формулировки регионального закона в соответствие с действующим федеральным законодательством.