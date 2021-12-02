Последние новости Новосибирска на 2 декабря 2021 года: бывший грабитель стал блогером, сибиряки вышли в купальниках на мороз

Парень уверяет, что после колонии исправился. Фото: instagram.com/ya_vstanu_official
Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.
НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ ИСПРАВИВШЕГОСЯ ГРАБИТЕЛЯ
30-летний Андрей Михайленко 4,5 года провел в колонии за разбой. Из-за ранений во время налета у него отказали ноги, и он оказался в в инвалидном кресле. Однако парень раскаялся и исправился: нашел жену, стал заниматься спортом, а еще — вести блог на YouTube и в «Инстаграме».
В КУПАЛЬНИКАХ ПО МОРОЗУ
14 новосибирцев в -10 вышли в одних купальниках на берег Оби. Зиму они встретили с размахом: позагорали под декабрьским солнцем, потом покатались на сапах по воде. А еще устроили фотосессию: от таких снимков холодок пробежит по телу!
СКАНДАЛ В АВТОБУСЕ №54
Автобус № 54 больше часа простоял на остановке из-за мужчины, который отказывался надевать маску. Водитель отказался везти пассажира, их конфликт попал на видео.
ЗАРАБОТАЛИ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
В Новосибирске открылись базары, где можно купить новогоднюю елку. Сейчас их 33, но к середине декабря число может увеличиться.
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