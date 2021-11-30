Что изменится в Новосибирске с 1 декабря 2021 года: ограничения продлят, новые электрички запустят

Рассказываем о самых важных переменах в изни города. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Что изменится в Новосибирске с 1 декабря 2021 года — важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях начала зимы читайте в нашем материале.

ПРОДЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

С 1 до 31 декабря 2021 года в Новосибирске продлят режим повышенной готовности: все горожане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальной дистанции. Все массовые мероприятия отменены, заполняемость залов и стадионов — не больше 70%.

Ограничения продлят до Нового года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно постановлению губернатора Травникова, пенсионеры старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию, должны будут соблюдать самоизоляцию, ограничить посещение мест массового скопления людей и участие в массовых мероприятиях.

ЭЛЕКТРИЧКА МЕЖДУ ТОМСКОМ И НОВОСИБИРСКОМ

С 12 декабря вместо поезда между Томском и Новосибирском станет ходить четыре раза в неделю электричка из четырех вагонов. Новый поезд № 869/870 Томск — Новосибирск будет отправляться со станции Томск-2 в 6.35 и прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 11.30 по местному времени. Обратно поезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 17.30 и прибывать на станцию Томск-2 в 20.19.

РЖД запустит новые поезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого запустят 4 маршрута транзитных поездов от Новосибирска до микрорайона «Пригородный простор» в селе Толмачево. Также будет продлен маршрут электрички № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный до станции Новосибирск-Восточный.

ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ

С 1 декабря всем, кто не оплатил до этого дня налоги на имущество, земельные участки и транспорт, начнет начисляться пеня. Если сумма налога и начисленной пени превысит 3000 рублей, из инспекции придет уведомление.

С 1 декабря те, кто не уплатят налоги, станут должниками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если на повторное требование не будет никакой реакции, дело переходит в суд, а затем приставы приступают к взысканию долгов, в том числе накладывают различные ограничения. Например, запрещают выезжать за границу или арестовывают имущество.

ПОДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ И ПРОЕЗДА В МЕТРО

Перед Новым годом цены подрастут цены на еду и в первую очередь на сладости. Производитель конфет и шоколада «Акконд» уже предупредил ритейлеров, что с 1 декабря цены на сладости вырастут на 5-20%. Повод позаботиться о десертах на праздник уже сейчас.

Кроме того, с декабря в Новосибирске снова подорожает проезд в метро до 27 рублей.

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