Последние новости Новосибирска на 1 декабря 2021 года: машина загорелась сразу после покупки, проезд в метро подорожает

Сообщаем главные новости на 1 декабря. Фото: Руслан ПАГАЕВЫМ / Даба ДАБАЕВ.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.
НОВАЯ МАШИНА ЗАГОРЕЛАСЬ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Житель Новосибирска подал в суд на автомобильный салон. Мужчина купил машину за 420 тысяч рублей, а она загорелась почти сразу, как выехала на дорогу. Авто забрали в ремонт, но уже четыре месяца не возвращают.
ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД В МЕТРО
Рост цен на проезд в общественном транспорте в декабре уже традиционен для Новосибирска: с 15 декабря за одну поездку в метро нужно будет платить 27 рублей.
НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА
Жители Новосибирска стали жертвами очередной мошеннической операции. Люди массово стали получать уведомления якобы от Сбербанка об аресте счетов и снятии всех средств с карт. Но теперь уведомления выглядят как реальные, с того же номера 900. А арест и снятие денег со счета происходят вполне настоящие. Мы разобрались, что делать в такой ситуации.
QR-КОДЫ В ПОЛИКЛИНИКЕ МЕШАЛКИНА
Новосибирская клиника имени Е.Н. Мешалкина ввела систему QR-кодов для своих пациентов. Теперь каждый потенциальный больной должен предоставлять на входе сертификат о вакцинации.
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