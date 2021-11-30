На безопасные школьные дороги дополнительно выделят 60 миллионов рублей

Не все переходы оборудованы правильно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск - город-миллионник, и, как в любом большом городе, в столице Сибири особо остро стоят вопросы с нехваткой школ и детских садов, обеспечением безопасности детей. В Совете депутатов города Новосибирска об этих проблемах знают и делают все возможное, чтобы помочь в их решении. О том, чего удалось добиться за этот год, мы попросили рассказать Игоря Титаренко, председателя постоянной комиссии по социальной политике и образованию.

«ДЕЛАЕМ ДОРОГУ БЕЗОПАСНОЙ»

- Добиться того, чтобы ребенок мог идти на уроки по улицам, где есть светофоры и пешеходные переходы, - одна из принципиальных задач. Игорь Николаевич, получилось ли, на ваш взгляд, решить ее в 2021 году?

- Во время недавнего заседании комиссии мы обсуждали возможное увеличение бюджета на обеспечение безопасности школьных маршрутов на ближайшие 3 года. Что это значит? Мы разрабатывали со школами те маршруты, по которым дети должны идти на занятия: где есть освещение, светофоры. И удалось добиться, чтобы в 2022 году дополнительно выделили 10 миллионов на оборудование тротуаров и пешеходных переходов и 50 миллионов рублей - на освещение пришкольных территорий, - подчеркнул Игорь Титаренко. - Также поступило предложение создать рабочую группу, которая будет заниматься сбором важной информации от образовательных учреждений: где нет освещения, пешеходных переходов. А затем депутаты будут выезжать на места и контролировать, как выполняются поручения депутатов профильным департаментом. Работать эта группа будет до конца созыва, то есть до 2025 года. Почему она нужна на длительный срок? Строятся новые дома, новые образовательные учреждения, и мы сразу будем прорисовывать для детей безопасный маршрут. Потому что сейчас какая ситуация? Школу построили, а подойти к ней невозможно.

Игорь Титаренко.

ОХРАННИКАМ УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТУ

- В городе реализуется муниципальная программа «Развитие сферы образования города Новосибирска». Игорь Николаевич, какие результаты, на ваш взгляд, уже есть?

- Главная задача - это обеспечение охраны образовательных учреждений. Все мы понимаем, что та охрана, которая есть сейчас, не всегда квалифицированная. Все почему? Оплата работы школьной охраны - 100 рублей в час, с учетом всех вычетов получается еще меньше. Было принято решение повысить оплату до 150 рублей в час. Скажу сразу: это небольшая сумма - в соседних регионах охранник получает более 200 рублей в час. Мы будем работать в этом направлении.

А для того чтобы школы охраняла Росгвардия, эту сумму нужно будет увеличить еще в два раза. Но тогда встанет вопрос о том, что сотрудников Росгвардии может не хватить. Будем анализировать ситуацию.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НЕ ХВАТАЕТ ШКОЛ

- Игорь Николаевич, если сейчас анализировать ситуацию, где в Новосибирске не хватает школ и детсадов?

- Особенно напряженная ситуация в Октябрьском районе, потому что он очень быстро застраивается. И там сейчас на множество домов всего один детсад. Такая же история и в Новомарусино (Ленинский район): там все застроилось, но всего одна школа, которая не выдерживает нагрузок.

Однако муниципалитет на месте не стоит. Мы решаем вопрос со строительством шести образовательных учреждений по концессии, в том числе и в Октябрьском районе, что, конечно, поможет снизить эту напряженность. Это одна из задач на будущий год.

- Какая работа еще в планах?

- В 2021 году мы продолжили работу депутатов прошлого созыва по обеспечению детей-сирот жильем. Раньше планка стоимости такого жилья была 48 тысяч рублей за квадратный метр, но никто сейчас не продает жилые помещения в Новосибирске за такие деньги. Сейчас эта планка повышена до 95 тысяч рублей, и мы продолжим работу в этом направлении, чтобы эта планка повышалась в зависимости от тенденций рынка.