В микрорайоне Затон открыли новую хоккейную коробку

Как знать, вдруг на этой площадке вырастет новый Харламов? Фото: Дарья МУЛОВА

В микрорайоне Затон прошел настоящий спортивный праздник: там открыли новую хоккейную коробку и состоялся первый товарищеский матч. Самые яркие моменты торжества - в нашем репортаже.

НАКАЗ ЖИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕН

Во дворе школы № 69 под громкую музыку разминаются юные хоккеисты. Они эффектно разгоняются и тормозят, срезая лед. Ловко отправляют шайбу в ворота с середины площадки. В любительской детской команде Затона ребята разных возрастов, но они одинаково волнуются перед первым матчем на свежем льду, в новой хоккейной коробке.

- Мы рады такому подарку от депутатов. Раньше своими силами меняли деревянные борта, сейчас сделали коробку из современных ударопрочных материалов, - рассказывает тренер детской любительской команды Юрий Яковлев, наблюдая за разминкой ребят. - Мальчишек, желающих заниматься хоккеем, в микрорайоне много, но мы не можем взять всех. Причины разные. Например, не хватает экипировки. Пять комплектов нам выделили депутаты, остальное покупают родители. Но, надеюсь, раз нам обновили каток, то и команду спонсоры поддержат. Сейчас я тренирую 11 мальчишек, самым младшим из них по 10 лет. Мои ученики добиваются результатов! Несколько игроков нашей команды стали заниматься профессионально на стадионе «Сибсельмаш» хоккеем с мячом.

Капитальный ремонт хоккейной коробки - один из наказов депутатам от жителей Затона. Спортивная площадка в школе № 69 - единственное крупное спортивное сооружение в микрорайоне, поэтому она очень популярна.

- Жители и спортсмены Затона не раз просили стройматериалы на ремонт хоккейной площадки. Но мы с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Александром Савельевым 23 февраля здесь на турнире по хоккею публично пообещали, что построим новую хоккейную площадку. И сегодня вы видите, что мы выполнили свои обязательства и подарили радость жителям микрорайона, - отметил депутат Государственной думы Российской Федерации Виктор Игнатов.

Работы по превращению старого катка в современный начались еще летом. К этой задаче подошли основательно: перед тем как асфальтировать участок будущего ледяного поля, его обработали от сорняков гербицидами, которые уничтожили траву в этом месте на несколько лет. Это сделано для того, чтобы растительность не разрушала покрытие. Только после этого заасфальтировали, установили борта, сетку, сделали резиновое покрытие, на котором летом удобно будет играть в футбол.

- На новую хоккейную коробку было выделено 5 370 000 рублей. Это средства на исполнения обращения граждан к депутату и муниципального бюджета. Мало кто верил, что у нас получится! Но мы не могли подвести жителей и рады, что все получилось. Хочется сказать спасибо активным жителям ЗАТОНа, которые помогали: дежурили во время строительных работ, помогли облагородить территорию рядом с площадкой и сделать освещение. Осталось решить вопрос со скамейкой запасных, но это будем делать в следующем году, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев.

Александр Савельев.

СПОРТИВНОЕ НАЧАЛО

Полюбоваться на новый спортивный объект, посмотреть матч юношеской команды пришли местные жители. Среди них и Оксана, бабушка юного хоккеиста Андрея.

- Внук уже 3 года тренируется. Играют с командами соседних микрорайонов. Нового катка, как и все, ждал с нетерпением. Ходили с внуком смотреть, когда ремонт делали, и, конечно, радуемся сейчас, когда увидели итоговый результат. Теперь для ребят это стимул играть лучше! А ведь у нас в микрорайоне почти нет никаких спортивных секций и нет крупных спортивных объектов. Поэтому спасибо депутатам, что выполнили обещание! - поблагодарила Оксана.

В планах в следующем году построить здесь же, на территории школы, баскетбольную площадку. Об этом просят жители, чтобы дети и молодежь больше занимались спортом, а не проводили свободное время в соцсетях.