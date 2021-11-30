Как волонтеры помогают пенсионерам во время пандемии

Зимой волонтеры помогают с уборкой снега. Фото: Страница Елены Ворониной в соцсети ВКонтакте

Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием во всех сферах: пока врачи совершают настоящие чудеса, спасая пациентов с тяжелым поражением легких, неравнодушные люди стараются сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто живет рядом. О том, как в столице Сибири поддерживают волонтеров, мы поговорили с Еленой Ворониной, депутатом Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

ЧИСТИМ СНЕГ

- Волонтерство в Новосибирской области набирает популярность, и это заметно по количеству людей, которые присоединяются к нашим акциям, - рассказывает депутат Елена Воронина. - И сам спектр работ, к которым привлечены волонтеры, тоже очень велик. В городе есть районы, где две-три волонтерские дружины, а в Дзержинском районе, например, их восемь. Сейчас идет переоценка отношения к волонтерству, потому что в нынешний период эта важная деятельность сопряжена с риском для здоровья, хотя, разумеется, используются все необходимые средства защиты. Можно с уверенностью сказать, что коронавирус подтолкнул людей делать добрые дела: только в одной акции у нас недавно поучаствовали 54 человека!

К слову, сама Елена Алексеевна о волонтерстве знает не понаслышке: когда она возглавила организацию ТОС, то сама стала проводить акции, чтобы помочь, к примеру, одиноким пенсионерам в Калининском районе.

- Сейчас мы и в День Победы приходим к ним в гости. И это очень важный момент, когда молодежь учит стихи, поздравляет ветеранов со слезами на глазах, мы дарим подарки. Для нас это уже традиция, - говорит Елена Воронина. - А еще помогаем во время пандемии с доставкой продуктов.

Но это, разумеется, лишь часть важной работы.

- Всю зиму у нас будет действовать отряд «Снегоборец» - студенты будут помогать пожилым людям чистить снег, - рассказывает депутат. - А весной мы массово придем в дома, где нужно оказать объемную помощь. Например, вывезти снег, чтобы не засорялись ливневки, расчистить проходы от снега. Неудивительно, что на таких работах задействовано много парней - студентов машиностроительного колледжа. И благодаря настрою они не боятся работы, помогают другим. А наш волонтер, который окончил учебу и уже работает, поддерживает отряд материально.

Елена Воронина.

ЗА ПОМОЩЬ НИКТО НЕ ПЛАТИТ

За помощь волонтерам никакое материальное вознаграждение не положено, но есть добрые слова и, конечно, забота - тот же горячий чай и шоколад, когда они на морозе чистят снег.

- Человек, который стал добровольцем, вкладывается в работу физически и морально. Накануне Нового года мы по традиции пойдем к детям с ограниченными возможностями, которые зачастую не выходят из дома. Парни и девушки наряжаются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, вручают ребятишкам подарки. Мы видим, в каком положении находятся семьи, и, принося праздник, волонтерам порой очень тяжело морально. И не каждый к этому готов: просто передать подарок - это совсем другое, - уверена Елена Воронина.

И что самое важное, к акциям присоединяются теперь не только студенты, но и молодежные советы на производствах.

- Почему это важно? Среди студентов могут быть несовершеннолетние, и к такой работе, как сбросить снег с крыши, мы их не привлекаем. Нужны взрослые люди, которые справятся с этой физически непростой работой, - объясняет Елена Алексеевна. - И мы, конечно, всегда приветствуем взрослых людей, готовых прийти на помощь. А самая главная награда для всех волонтеров - это видеть, с какой радостью их ждут. Пожилые люди часто сами приходят к точке сбора и забирают своих бойцов. И самое главное, что ветераны рассказывают о своей жизни, а потом даже обмениваются телефонами и созваниваются. И молодежь становится добрее, это самый главный итог.