«Со мной регион успешнее»: что удалось сделать в Новосибирской области благодаря конкурсу

Занятия скандинавской ходьбой. Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

392 стартапа реализовано в Новосибирске и Новосибирской области благодаря участию в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее». Заявки на конкурс подавались в региональную молодежную общественную организацию «Актив», которая стала одним из операторов конкурса, а реализация проектов прошла при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В основном предложения неравнодушных и активных жителей касались таких сфер, как образование, здравоохранение, развитие экономики, сельского хозяйства, спорта и благоустройства.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА И ШАХМАТЫ

Одним из победителей стал необычный проект «Здоровым быть - век долгий жить», который запустили в Каргатском районе. Проект направлен на укрепление здоровья людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, на приобщение их к активным занятиям физической культурой и спортом, на повышение качества жизни пожилых людей. Благодаря победе в конкурсе инициативная группа приобрела палки для скандинавской ходьбы, чтобы все желающие могли приобщиться к новому виду физической активности. Скандинавская ходьба считается щадящим видом спорта, оптимально подходящим для гармоничной нагрузки организма. Она сочетает в себе физическую активность и психологическую разгрузку за счет прогулок на свежем воздухе. А для развития гибкости и силы ума в селе Набережное прикупили шахматы и шашки. Теперь у жителей старшего возраста нет вопросов с организацией досуга и общением с людьми, близкими по духу.

Спорт в Каргатском районе. Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

«ОСТРОВОК ОТДЫХА»

В Чистоозерном районе инициативной группой реализован проект «Летняя беседка «Островок отдыха». Выбирая идею проекта, инициативная группа решила, что строительство беседки является самой актуальной и социально значимой темой для населения. Ведь так люди становятся ближе, делятся новостями, обмениваются опытом, просто приятно проводят время на свежем воздухе. В беседке можно проводить мастер-классы, читать книги или просто беседовать, делясь друг с другом душевным теплом.

Беседка расположилась в популярном у жителей поселка парке возле библиотеки и стала местом притяжения для безмятежного отдыха и спокойного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Еще один проект «Интерактивная площадка «Потехе час» реализован в микрорайоне Ложок города Искитима. Благодаря победе в конкурсе появилось новое игровое пространство, круглогодичная интерактивная площадка для отдыха, развития и развлечений детей и молодежи. Клуб настольных игр в Доме культуры работает каждый вторник и субботу. Теперь ребята спешат в яркую, красочную игровую комнату, чтобы поиграть в настольные игры, пообщаться с друзьями, полезно и интересно провести свободное время.

Интерактивная площадка «Потехе час». Фото: пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области.

Среди победителей также есть проекты из Бердска, Искитима, Новосибирска, Чулымского, Краснозерского и Новосибирского районов. Всего в региональную организацию «Актив» было подано 62 заявки. К участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. А целью конкурса стало повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем в городе Новосибирске и Новосибирском районе.

Проекты были реализованы в рамках программы «Развитие гражданских инициатив в Новосибирской области через вовлечение граждан в реализацию социально значимых проектов» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.