Налоги в Новосибирске 2021: сколько и за что платим, пени и льготы

Если вы не заплатили за жилье вовремя, готовьтесь раскошелиться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежегодно до 1 декабря новосибирцы должны уплачивать налоги на имущество. Всем должникам, пропустившим эту дату, начнут начислять пени. Разбираемся, как уплатить налоги в Новосибирске, кому положены льготы и чем грозит просрочка платежей.

ЗА ЧТО И СКОЛЬКО ПЛАТИМ

Налоги в этом году платят за то имущество, которым владели в 2020 году. Это квартиры, комнаты, дома, дачи, гаражи и прочие объекты капитального строительства. Если на вас зарегистрирован транспорт, за него нужно уплатить транспортный налог, а за земельный участок под сад, огород или постройку дома — земельный.

Имущественный налог зависит от кадастровой стоимости жилья на начало 2020 года. Если кадастровая стоимость менялась в течение года, это учтут при расчете налога. Заказать выписку о кадастровой стоимости из ЕГРН можно на Госуслугах.

Налоговая ставка за имущество в Новосибирске составляет 0,1% на все виды жилья, кроме тех, чья кадастровая стоимость составляет более 300 миллионов рублей — ставка для них уже 2%.

Транспортный налог зависит от мощности двигателя и года выпуска автомобиля. Подробнее о том, сколько должны отдавать владельцы авто, мы писали здесь. Налоговая ставка на частные земельные участки в Новосибирске составит 0,2%; на земельные участки, занятые гаражами, — 0,5%.

ПЕНИ

Если до 1 декабря не уплатить налог на имущество, землю или транспорт, то каждый день начнут начислять пени — 1/300 ставки Центробанка за день, умноженная на сумму налога. Когда сумма налогов и пени вырастет до 3000, налоговики пришлют должникам требование об уплате по почте или в личный кабинет на сайте. Если не обращать на это внимание больше 8 дней, налоговый орган обратится в суд, и дальше за дело возьмутся судебные приставы. Они спишут деньги со счетов или арестуют ваше имущество.

ЛЬГОТЫ

В Новосибирской области действуют федеральные льготы на имущественный налог. От него освобождаются инвалиды I и II группы, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои РФ, военнослужащие, бывшие военные, уволенные со службы по состоянию здоровья, и т. д. Полный список можно узнать на сайте «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В Новосибирске эти льготы также получают многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет или с детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе те, кто учится на очном отделении, до 23 лет.

КАК УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

Уплатить налоги можно несколькими способами.

— На сайте nalog.ru или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»

Зайдите в личный кабинет налогоплательщика физического лица. Вход можно сделать через учетную запись в Госуслугах, а если вы не зарегистрированы ни в одном из сервисов, получить логин и пароль для входа можно при личном обращении в любую налоговую инспекцию. Начисления отобразятся в главном меню.

— С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин физических лиц» (service.nalog.ru)

Сайт позволяет уплатить имущественный налог и НДФЛ единым налоговым платежом по индексу документа (УИН) или заполнив все платежные реквизиты документа (ИФНС и ОКТМО).

— С помощью онлайн-сервисов банков

Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», затем — «Налоги», указать данные квитанции (УИН документа) или отсканировать QR-код и перечислить необходимую сумму.

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