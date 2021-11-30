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Умные вещи30 ноября 2021 3:50

«Ростелеком» в Сибири презентовал заоблачную высоту облачного гейминга

«Ростелеком» провел в Новосибирске презентацию возможностей нового серверного кластера, запущенного вместе с игровым сервисом GFN.RU в ноябре 2021 года
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В ходе двухчасовой онлайн-трансляции зрители больше узнали об облачном гейминге и тарифе «Игровой» от «Ростелекома», поучаствовали в конкурсах с крутыми подарками и стали свидетелями сражения в Dota 2 между командами Сибири и Урала.

Новосибирский кластер стал четвертым техническим ресурсом в стране, отвечающим за работу сервиса GFN.RU. Оборудование размещено в дата-центре компании «Ростелеком - Центры обработки данных», открытом в столице Сибирского федерального округа в январе 2021 года.

- Игры стали частью жизни многих людей: они развлекают, обучают, помогают общаться и даже зарабатывать. Еще несколько лет назад нельзя было подумать, что гейминг высокого уровня будет настолько доступным, и это стало возможным в том числе благодаря появлению в регионах новых серверных кластеров, - сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Главное преимущество облачного гейминга заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогие игровые компьютеры - основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Это значит, что даже требовательные современные игры можно запускать практически с любого устройства и выходить на заоблачную высоту, где пинг - меньше, а результативность - больше, - отметил директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

В 2020 году GFN.RU разместил серверы с поддержкой передовых графических технологий NVIDIA GeForce в Екатеринбурге. Уральские геймеры уже привыкли к высоким скоростям и продемонстрировали класс в шоу-матче «Сибирь против Урала» в одной из самых популярных многопользовательских игр Dota 2. С одной стороны сражалась команда HUSKY из Красноярска, с другой - сборная «Уральские Мопсы», которая и вырвала победу у сибиряков в напряженном сражении.

- Команда «Мопсов» очень уверенно сыграла, был хороший драфт. Видно, что парни старались и показали свой уровень. HUSKY, пожалуй, немного недооценили соперника, потому что они точно могли сыграть лучше, - уточнил комментатор игры Dota 2 Максим Парфенов.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Теперь новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга доступны всем сибирским игрокам. Благодаря сотрудничеству GFN.RU и «Ростелекома» абоненты компании получат улучшенное подключение, высокую скорость передачи данных и отличное качество картинки с минимальной задержкой, что значительно увеличивает шансы на победу в многопользовательских играх.

СПРАВКА КП

Игровой сервис GFN.RU - эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. GFN.RU совместим с крупнейшими платформами по продаже игр и предлагает запускать их сразу из Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect и других библиотек. В каталоге GFN.RU уже больше тысячи игр, которые хранятся на мощных серверах и запускаются из облака, более 100 из них можно оценить бесплатно. Сервисом воспользовалось уже более 950 000 игроков.

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