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Общество30 ноября 2021 0:04

Последние новости Новосибирска на 30 ноября 2021 года: посетители кафе подрались, сибиряки, отравившиеся роллами, заразились сальмонеллезом

Рассказываем последние новости Новосибирска на 30 ноября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
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Помощь врачей отравившимся будет нужна еще долго.

Помощь врачей отравившимся будет нужна еще долго.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ДРАКА В КАФЕ

В Новосибирской области ссора между двумя посетителями кафе закончилась массовой дракой. Парни не только избили друг друга, но и разнесли кафе, не поделив место на танцполе. Один из участников драки оказался в больнице. Но этим дело не закончилось: кто поджег стоявший у кафе BMW, который принадлежал родственникам мигрантов.

У ОТРАВИВШИХСЯ СИБИРЯКОВ НАШЛИ САЛЬМОНЕЛЛЫ

Стали известны результаты анализов сибиряков, которые массово отравились роллами в суши-кафе. Всего обследовались 55 человек, у 33 из них выявили сальмонеллез, у 7 — норовирус. Интересно, что в число зараженных сальмонеллами оказались и работники кафе.

ОШТРАФОВАЛИ ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОТКАЗАЛСЯ ВЕСТИ ДЕВУШКУ-ИНВАЛИДА

В Новосибирске прошел суд над таксистом, который в сентябре отказался вести девушку с ДЦП, оставив ее мокнуть под дождем. Ему назначили административный штраф в2 тысяч рублей.

ДОМА НА КЛАДБИЩАХ

Новосибирский краевед, сотрудник музея Константин Голодяев, рассказал, где в Новосибирске дома построены на месте бывших захоронений. По его словам, многие жилые объекты в городе возвели на них. Например, парки «Центральный» и «Березовская роща» — места бывших кладбищ.

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