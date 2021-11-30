Привлекательная доходность: как вложить деньги с выгодой

Фото: предоставлено ПСБ

Конец года - время не только подводить итоги, но и начинать новое. Например, открыть выгодный вклад и приумножить свои накопления. Как раз сейчас ПСБ предлагает новый вклад «Крутой процент»* с доходностью до 9%*.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Почему канун новогодних праздников идеален для приумножения сбережений? По нескольким причинам. Именно в это время банки традиционно предлагают вклады с повышенными ставками. Выбирайте самую высокую ставку и подходящие вам условия и не упускайте возможность положить деньги на выгодный депозит.

Еще одна причина, по которой популярны предновогодние вклады, - желание людей сберечь финансы от новогодних трат. Многие новосибирцы признаются, что готовы потратить почти всю свою премию или зарплату на подарки и праздничные украшения во время предновогодних распродаж и скидок, так как в приподнятом настроении им трудно устоять перед привлекательными ценами.

Третья причина, актуальная для многих, - желание начать год с чистого листа, жить более осознанно, заботиться о своем будущем, грамотно планировать бюджет и копить деньги на мечты, которые обязаны стать реальностью!

Фото: предоставлено ПСБ

НОВЫЙ - КРУЧЕ ПРЕЖНЕГО!

Для того чтобы сохранить и приумножить средства вкладчиков, ПСБ разработал вклад «Крутой процент»*. Условия простые, в них сможет разобраться даже тот, кто будет делать вклад впервые. Депозит открывается на 250 дней. Весь срок вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней будет повышенный доход - 9%*. Это высокий процент! Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 8%* годовых, от 101 до 250 дней - 7%* годовых. Доход выплачивается в конце срока действия вклада.

Еще один плюс такого вклада - возможность пополнять депозит на любые суммы.

«Крутой процент»* - это идеальный вариант попробовать впервые сделать вклад, познакомиться с банковским продуктом, особенно на таких привлекательных условиях. Его можно открыть в любом отделении ПСБ, но если в банк идти не хочется или некогда, то можно оформить в мобильном или интернет-банке.

- Конец года - традиционно высокий сезон на рынке привлечения вкладов: компании выплачивают сотрудникам 13-е зарплаты и предновогодние премии, которые люди стараются выгодно разместить во вклады. Многие изучают более доходные варианты размещения средств после закрытия вкладов предыдущих периодов, и некоторые, ожидая дальнейшего повышения доходности, сейчас выбирают депозиты с небольшими сроками размещения. Мы внимательно следим, как меняются предпочтения вкладчиков. С учетом этого мы предложили новый вклад для тех, кто при относительно коротком сроке размещения хочет получить привлекательную доходность, - отметила руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Поэтому сейчас самое время сделать «Крутой вклад»* в ПСБ и спокойно готовиться к предстоящим праздникам. Кстати, ПСБ подготовил вкладчикам еще один подарок к Новому году: одновременно с разработкой нового вклада повысил доходность и по другим срочным депозитам. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,65 - 1,0 пп.

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