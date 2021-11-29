Последние новости Новосибирска на 29 ноября 2021 года: новосибирца обманули лже-юристы, женщина отсудила у поликлиники полмиллиона рублей за смерть мамы

Последние новости на 29 ноября. Фото: предоставлено Николаем/Евгенией Синевой

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашем материале.

НОВОСИБИРЦА ОБМАНУЛИ ЛЖЕ-ЮРИСТЫ

Новосибирец обратился юристам, чтобы выяснить, можно ли обналичить старую свадебную страховку. За их услуги он отдал 17 тысяч рублей. Жулики выдали ему документы, но никакой пользы они не принесли.

ЖЕНЩИНА ОТСУДИЛА У ПОЛИКЛИНИКИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Жительница Новосибирска засудила врачей, которые во время лечения ее мамы перепутали диагнозы. В Кировском районном суде вынесли вердикт: женщине и ее отцу выплатили по 250 тысяч рублей. Справедливости сибирячка добивалась 2 года.

В НОВОСИБИРСКЕ СКОНЧАЛСЯ ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК, ОБВАРИВШИЙСЯ КИПЯТКОМ В ЛИЦЕЕ №12

В Новосибирске скончался сотрудник СГК, обварившийся в кипятке в лицее №12. Напомним, ЧП произошло в начале ноября. Сотрудники СГК и школьный слесарь осматривали систему отопления в подвале, когда пол провалился и три человека рухнули в кипяток,

ДВОЕ НОВОСИБИРЦЕВ ПОГИБЛИ В ПОЖАРЕ

Двое новосибирцев погибли в пожаре на улице Троллейной в Ленинском районе. Вечером 28 ноября загорелась квартира на 8 этаже. Погибли двое - мужчина и женщина. Причину возгорания установят дознаватели МЧС и следователи.

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