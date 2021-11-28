Последние новости Новосибирска на 28 ноября 2021 года: туристы почти сутки не могли улететь в Дубай, грабитель похитил из банкомата более 3-х миллионов рублей

Рассказываем последние новости Новосибирска на 28 ноября 2021 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.
ТУРИСТЫ ПОЧТИ СУТКИ НЕ МОГЛИ УЛЕТЕТЬ ИЗ НОВОСИБИРСКА В ДУБАЙ
Рейс из Новосибирска в ОАЭ должен был отправиться в пятницу, 26 ноября, в 18:30. Однако его задержали почти на 20 часов. Пассажиров возмутило длительное ожидание. В авиакомпании предложили направлять жалобы на адрес руководства. По предварительным данным, рейс задержали из-за неисправности воздушного судна. Проверку случившегося проводит транспортная прокуратура
ГРАБИТЕЛЬ ПОХИТИЛ ИЗ НОВОСИБИРСКОГО БАНКОМАТА СВЫШЕ 3-Х МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Инцидент произошел в одном из ТЦ Калининского района города. Злоумышленник взломал банкомат и забрал оттуда 3,3 миллиона рублей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.
НОВОСИБИРСКОГО ПЕНСИОНЕРА ПОДОЗРЕВАЮТ В НАСИЛИИ НАД ВОСПИТАННИКОМ ДЕТДОМА
В отношении пожилого сибиряка возбудили уголовное дело. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка — воспитанника местного детдома. Известно, педофил издевался над подростком несколько лет.
В НОВОСИБИРСКЕ ПЬЯНАЯ КОМПАНИЯ НАПАЛА НА СОТРУДНИКОВ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
Конфликт произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Там, на улице Северной, пьяные дебоширы принялись задирать сотрудников аварийной службы. Один из них ударил работника по лицу. В полиции проводят проверку по факту случившегося.
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