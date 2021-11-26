Астролог рассказала, как привлечь удачу в год Тигра, и мы последовали ее совету

Фото: Влад КОМЯКОВ

Это самая безумная акция в нашей практике. Серьезно. Вот так взять и рвануть в командировку через полстраны. И ради чего? Может, там, у берегов Японского моря, приземлилось НЛО? Вышел из пещеры снежный человек? Грудной ребенок выучил латынь или ученый изобрел машину времени? Нет. Ничего такого не случилось. Цель поездки - снять на фото хищного зверя.

Все началось со звонка астрологу.

- Елена, добрый день! Скоро год Тигра. Просветите, к чему готовиться?

Собеседница сразу напомнила: китайский Новый год (а именно он даст отсчет году Тигра) наступит 1 февраля.

- Год Тигра - это положение Юпитера в знаке Рыб. Это говорит о том, что нас ждет много тайн и загадок, - предупредила новосибирский астролог Елена Альмах. - Это очень эмоциональный год, когда люди не ведают, что творят. Так что важна будет именно психологическая составляющая. Это первое. Второе - человеку будет особенно важно понять что-то про самого себя, заглянуть внутрь себя. Это основная задача для каждого.

Судя по прогнозам астролога, нас ждет масса противоречий, в которых попробуй-ка не запутаться.

- Разнонаправленность, ситуации, когда непонятно, что происходит, никакой конкретики. Туман тайны - это свойственно каждому году Тигра. Будет сложно выбрать какое-то конкретное направление и следовать ему, - описала Елена Альмах 2022 год.

Что же делать? Обуздать эмоции, включить холодный рассудок и выверять решения. Но есть еще один астрологический лайфхак: можно заручиться поддержкой полосатого символа года. Воспринимайте его как тотемное животное.

- Носите его с собой, - предложила Альмах и прояснила: - Не самого тигра, а, например, игрушку в виде тигра. Хорошо будет что-то пожертвовать в фонд дикой природы. Может, у вас будет фотография тигра или вы сами сфотографируете его. Если вы будете выражать хозяину года свое почтение - он будет заботиться о вас.

Сфотографировать тигра? Серьезно? Сначала мы - журналисты - посмеялись над самой идеей. А потом задумались: неужели нам слабо? Нет конечно!

Сначала в голову пришло самое простое решение: пойти в Новосибирский зоопарк и сделать селфи у вольера. Но знаете… Слишком уж это просто. А хочется совершить что-то невероятное. Такое, чтобы повелитель года приподнял свою тигриную бровь, пошевелил усами и на своем тигрином языке сказал: «Ну молодцы! Ну красавчики!»

Решено: едем туда, где у тигров родные пенаты. На Дальний Восток! А там будем действовать по ситуации. Даже если и в зоопарке увидим полосатого, все ж это будет на его территории. А значит, более значимо для Юпитера со всеми его Рыбами.

И махнем мы по заснеженному Транссибу! От Новосибирска до Владивостока - 6 тысяч километров. Туда и обратно - 12 тысяч. Нормально, не пешком же идти.

Сказано - сделано. Собираем багаж.

В большой дорожной сумке уже лежат ноутбук, фотоаппарат и два объектива. В смартфоны закачаны карты местности.

Для бесперебойного общения будем пользоваться услугами мобильного оператора Yota, потому что Yota есть везде: коллеги даже в горах звонили и спокойно пользовались интернетом. Так что верим именно в Yota.

Туда же, в сумку, отправляются два power-банка. Едем вдвоем, так что пригодятся оба, чтобы не делить право на зарядку мобильника.

Впереди - сбор походного гардероба, аптечки и припасов в поезд.

Назовем наш тур новогодним сафари. Как вам такой вариант? Обещаем отчитываться на сайте KP.RU, в соцсетях и в эфире Радио «Комсомольская правда». Будут напутствия и пожелания - пишите. Прочтем каждый комментарий. А хештег #новогоднеесафари поможет нам найти друг друга на бескрайних просторах интернета.

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