Энергичные мамы: в АО «РЭС» женщины-энергетики с легкостью совмещают сложные технические специальности и статус многодетной матери

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом современные мамы вкладывают свою любовь и энергию не только в семью и детей, многие из них освоили сложные технические профессии, преуспели в карьере и являются успешными и востребованными в обществе.

В компании «Региональные электрические сети» на сегодняшний день трудятся около 30 многодетных матерей, у которых суммарно более 80 детей. Каждая из них достойна уважения и восхищения. Ведь совмещать ответственный труд энергетика и заниматься воспитанием детей очень непросто.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Многодетная мама - это специалист широкого профиля. Она не только высококлассный профессионал на работе, но и воспитатель, медсестра, психолог, повар дома. И все это - в многократном повторении.

- Главный секрет того, как удается совмещать работу и воспитание детей, - поддержка семьи и активная помощь самих детей, - считает ведущий инженер отдела автоматизации дирекции по технологическим присоединениям АО «РЭС» и мама трех чудесных детей Екатерина Голото. - Дети очень выручают нас с мужем, помогают навести чистоту и порядок в доме. А мы, в свою очередь, помогаем с учебой и поддерживаем в спорте.

Кстати, в аппарате управления, где работает Екатерина, больше всего многодетных матерей: семь сотрудниц воспитывают по три ребенка.

- Я учу своих детей быть самостоятельными. Моя главная задача - чтобы дома всегда была готова еда, в шкафу лежали чистые, выглаженные вещи. Все остальное дети делают сами. Я всегда с ними на связи и могу прийти им на помощь, все возникшие проблемы мы решаем сообща, - делится своим секретом успешного совмещения работы и материнства Светлана Смушкова, инженер службы ремонтов филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети», где трудятся еще 4 многодетные мамы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Помощь и поддержку энергичные мамы находят не только в семье, но и со стороны профсоюза и работодателя. При этом в сетевой организации ее оказывают всем родителям без исключения - мамам и папам из многодетных семей и не очень. На протяжении многих лет в компании выплачивают премии к рождению ребенка, компенсируют содержание детей в детских садах, предоставляют путевки в оздоровительные лагеря, дарят подарки к Дню защиты детей и Новому году, поздравляют первоклассников, а также проводят семейные спортивные праздники и различные конкурсы среди детей сотрудников.

- Поддержка АО «РЭС» и профсоюза очень помогает, всегда радуют билеты в театр и зоопарк, подарки к праздникам. И конечно, с удовольствием участвуем с детьми в мероприятиях и конкурсах, - подтверждает молодая многодетная мама Екатерина Голото.

Ее поддерживает и Светлана Смушкова:

- Предприятие практически полностью оплачивало нам детский сад. В этом году мои дети бесплатно отдохнули в детском оздоровительном лагере, были очень довольны…

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Безусловно, в АО «РЭС» продолжат добрые традиции поддержки семей, ведь это одно из ключевых направлений социальной работы компании. Вовлечение детей работников в комплекс мероприятий, организуемых компанией, позволяет не только укрепить семейные связи, но и показать молодому поколению, что энергетики - это по сути большая семья. Возможно, вдохновившись примером родителей и заботой компании, многие дети станут продолжателями трудовых династий АО «РЭС».

День матери - это еще один повод укрепить семейные ценности, сказать слова благодарности тем женщинам, которые воспитывают детей, окружают их любовью и заботой, хранят домашний очаг и вместе с тем являются активными членами общества и трудовых коллективов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

АО «РЭС» поздравляет всех матерей, с гордостью носящих это почетное звание. Желаем здоровья, семейного благополучия и счастья. Пусть радость за своих детей всегда переполняет ваши сердца!