Расписание поездов в Новосибирске 2022: время отправления, цены на билеты

В расписании поездов появятся изменения с 12 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро Новый год, а это значит, что изменится расписание поездов в Новосибирске 2022. Как сообщает Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 12 декабря начнет действовать новый график движения поездов.

— Дополнительно назначено 4 маршрута транзитных поездов: № 7309, 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, № 7310 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, № 7312 Пригородный простор — Новосибирск-Главный. Также продлен маршрут пригородного поезда № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный до станции Новосибирск-Восточный, — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Также в графике появится новый поезд № 869/870 Томск — Новосибирск, который будет курсировать вместо поезда № 141/142 Томск — Новосибирск. Отправление поезда со станции Томск-2 в 6.35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11.30 по местному времени. Обратно поезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 17.30 и прибывать на станцию Томск-2 в 20.19.

— Состав будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость одного места для взрослого человека в вагоне 3-го класса — 650 рублей, 2-го класса — 850 рублей, 1-го класса — 1150 рублей, — передает ЗСЖД.

Кроме этого, несколько поездов, таких как № 125 Новосибирск — Новый Уренгой, № 92 Москва — Северобайкальск, № 157 Красноярск — Анапа, № 922 Москва — Иркутск и № 990 Москва — Владивосток будут ускорены. В пути они сэкономят больше времени — от 12 до 123 минут, в зависимости от поезда.

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