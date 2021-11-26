Криминальные новости Новосибирска за неделю: посетители кафе отравились роллами, бывший муж погибшей в аварии с Собчак требует 2 миллиона долларов

Главные криминальные новости за неделю. Фото: прокуратура Татарского района / «ДТП в Сочи» / соцсети.

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете последние громкие случаи преступлений в городе.

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ РОЛЛАМИ

В Татарском районе 72 посетителя суши-кафе отравились роллами, среди заболевших были 29 детей. За нарушение санитарных требований суд постановил закрыть кафе на 30 дней.

ШОФЕР РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ ЖИЗНИ ПОГИБШЕЙ В АВАРИИ С СОБЧАК

Стали известны подробности аварии с участием Ксений Собчак, в которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, фитнес-тренер из Новосибирска. ДТП произошло 9 октября в Сочи: иномарка, в которой ехала телеведущая, врезалась на полной скорости в «Фольксваген». Екатерина, сидевшая на переднем сидении «Фольксвагена», скончалась на месте ДТП. Водитель рассказал, что она увидела несущееся по дороге авто с Собчак. Сейчас ее бывший муж требует компенсацию - 2 миллиона долларов.

ЖЕНЩИНА ИЗБИЛА ВЕТЕРИНАРА

В Новосибирске женщина избила ветеринара после смерти своего кота. Животное кастрировали, но потом случилась беда: начались серьезные осложнения. Когда сибирячка узнала о смерти животного, устроила драку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.