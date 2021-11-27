Последние новости Новосибирска на 27 ноября 2021 года: владелец магазина застрели вора, пятиклассник напал на учительницу

Следователи проводят проверку. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

14-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОГИБЛА НА ПУТЯХ

Недалеко от станции «Инструментальный завод» - на перегоне в сторону «Камышенской» - под колеса поезда попала девочка-восьмиклассница. Спасти ее не удалось, она погибла на месте. Следователи начали проверку.

ПЯТИКЛАССНИК С НОЖНИЦАМИ НАПАЛ НА УЧИТЕЛЯ

В Новосибирске пятиклассник напал с ножницами на учителя и одноклассников во время урока. К счастью, школьника вовремя остановила учительница, однако мальчик пытался ударить и ее.

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА ЗАСТРЕЛИЛ ВОРА

ЧП произошло в одном из поселков под Новосибирском. Двое мужчин около полуночи пытались вломиться в магазин, требовали продать им алкоголь. А когда владелец магазина им отказал, то стали им угрожать. В итоге сибиряку пришлось применить оружие.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ОФОРМИЛА КРЕДИТЫ НА КОЛЛЕГ

Многодетная мать похитила более полумиллиона рублей с кредитных карт начальства и коллег. Она убедила своего директора-пенсионерку, что может объединить долги, а сама перевыпустила карты и сняла деньги, заблокировав звонки от банков. Спустя три месяца пенсионерам стали звонить коллекторы, люди пошли в полицию. Дело дошло до суда, но женщине дали условный срок.

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