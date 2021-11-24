Квартиры на высоте - вклад в комфорт и эстетику

С верхних этажей «Расцветай на Ядринцевской» открывается шикарная панорама Новосибирска. Фото: Компания «Расцветай».

В клубном Доме ALMOND, «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Гоголя» есть квартиры, соответствующие таким параметрам. С верхних этажей открывается шикарный урбанистический пейзаж столицы Сибири с возможностью любоваться восходами, закатами, а ночью - огнями большого города.

В Доме ALMOND бизнес-класса на 8-м этаже представлено жилье с высотой потолков 3,6 метра. Есть варианты квартир с террасами, главное достоинство которых - дополнительное пространство на свежем воздухе. Здесь можно организовать локацию для отдыха и спорта, рабочее место или зимний сад.

В «Расцветай на Ядринцевской» класса бизнес-лайт на 25-м клубном этаже расположены квартиры свободной планировки площадью от 69 до 105 квадратных метров с потолками высотой 3,4 метра.

Преимущества высоких потолков очевидны. Они дают ощущение простора и легкости, в квартирах свободно циркулирует воздух.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» комфорт-класса есть эксклюзивный для Новосибирска формат - квартиры с потолками высотой 5,6 метра. В наличии жилье площадью 91 и 114 квадратных метров.

Интерьер квартиры с высотой потолка 5,6 метра в ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: Компания «Расцветай».

Эргономика такого пространства позволяет зонировать его по вертикали: разводить места для работы и отдыха. Потолок высотой 5,6 метра дает возможность обустроить в квартире второй этаж, где может расположиться спальня, детская или уединенный рабочий кабинет. Организация второго этажа увеличивает площадь такого жилья минимум на 30 процентов.

Квартиры можно приобрести с использованием ипотечных программ банков-партнеров* застройщика. Минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости жилья.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Гоголя»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

*Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.