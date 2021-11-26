«У него осталось трое детей»: в шахте «Листвяжная» погиб многодетный отец

Антон работал на шахтах 7 лет. Фото: скриншот из видео/предоставлено героем публикации

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области унесла жизни более 50 человек. ЧП произошло утром 25 ноября, когда происходила пересменка. Одним из тех, кто не смог выбраться из шахты, был 35-летний рабочий Антон Трофимов.

Он всю свою жизнь трудился на шахтах: сначала на «Чертинской-Южной», а потом перешел на «Листвяжную» .

— Мне позвонила мама утром и сказала, что на шахте прогремел взрыв. Антон — это муж моей сестры. Я сразу же повез маму Антона и сестру на место ЧП. Они остались там, и я привозил им еду, — рассказал КП-Новосибирск Александр Ильчук, родственник погибшего. — У него осталось трое детей и жена.

По словам Александра, в шахту остановили подачу воздуха, чтобы исключить все очаги возгорания.

— Не знаю, почему никто не говорит о втором хлопке. Он произошел днем. Все слышали второй хлопок. Только после этого приостановили все работы на шахте, — говорит мужчина. — Вроде говорят, что шахту заливать будут, чтобы потушить.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким погибших в шахте «Листвяжная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дышать было нечем»: отец шестерых детей чудом выжил в шахте «Листвяжная»

О том, что в момент ЧП происходило на глубине 500 метров, КП-Новосибирск рассказала жена шахтера (подробнее).

«Он перевелся в эту шахту месяц назад»: родные погибшего в шахте «Листвяжная» узнали о трагедии из интернета

И только спустя несколько часов их пустили на территорию шахты (подробнее).

На шахте «Листвяжной», где погибли 52 человека, за 2021 год выявили 914 нарушений

Общая сумма штрафов за них превысила 4 миллиона рублей (подробнее).

«Внутри был газ, но нас заставляли спускаться»: шахтер, работающий на «Листвяжной», рассказал о нарушениях

Парень остался живым, потому что у него сегодня выходной. А вот его друг и коллега оказался под завалами (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.