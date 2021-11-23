Александр Ильин отказался надеть маску. Фото: скриншот из видео

Федерация плавания Новосибирской области не может связаться с тренером Александром Ильином и его воспитанницей Виталиной Симоновой. Мужчину задержали полицейские в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково». Известно, что там спортсмены были на чемпионате России по короткой воде (на них сборная Новосибирской области завоевала третье общекомандное место). Как написала в «Инстаграме» Виталина, скандал произошел из-за отказа тренера надеть маску.

— Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать, — возмущается пловчиха в социальных сетях.

В Федерации плавания Новосибирской области в курсе ситуации, но пока не могут рассказать никакие подробности.

— Ни Александр Михайлович, ни Виталина не выходили еще на связь. У них отключены телефоны и мы сами пытаемся выяснить, что произошло, — рассказали КП-Новосибирск в федерации.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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