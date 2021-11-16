Последние новости Новосибирска на 16 ноября 2021 года: на школьницу напали бродячие собаки, модель рассказала о закулисье конкурса красоты

Сообщаем главные новости на 16 ноября. Фото: предоставлено героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

НА ШКОЛЬНИЦУ НАПАЛИ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

В частном секторе Дзержинского района на троих детей, которые шли в гости к бабушке, напали бродячие собаки. 12-летняя девочка и ее младшие братья постарались вести себя спокойно, зная, что могут спровоцировать животных на нападение. Но одна собака набросилась на девочку и схватила ее за ногу

ЗАКУЛИСЬЕ «КРАСЫ РОССИИ»

17 ноября в Сочи пройдет финал конкурса «Краса России»: за победу в нем будут бороться 50 девушек со всей страны. Одной из участниц стала 22-летняя модель из Новосибирска Мария Вишнякова. Девушка откровенно рассказала о закулисье шоу и объяснила, почему не в восторге от некоторых участниц.

СКОНЧАЛСЯ МАЛЬЧИК СО СМА

В Новосибирске скончался шестилетний мальчик, который страдал самой тяжелой формой спинальной мышечной атрофии. Ребенок долгое время находился без лечения и скончался из-за неполученных вовремя препаратов. Сейчас прокуратура и Следственный комитет области проводят проверку.

МОРОЗЫ ДО -17

В Новосибирск возвращаются сильные холода. Резкое понижение температуры до -12 градусов произойдет уже во вторник, а на следующий день будет еще холоднее: столбик термометра опустится до -17 градусов.

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