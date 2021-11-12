В Новосибирске накрыли три офиса лже-банкиров, которые разводили по телефону людей по всей стране

Мошенники прикидывались работниками банка.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Новосибирской области полицейские нагрянули сразу в три офиса мошенников, которые обманывали людей под видом банковских работников. Возглавлял банду лже-банкиров уроженец Кемерова, который находился во время аферы в Санкт-Петербурге.
— В Новосибирске работали три таких офиса: на улицах Оловозаводская, Немировича-Данченко и Пархоменко. Мошенники звонили людям под видом банкиров и предлагали помощь при получении кредита, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Всего, в общей сложности, задержано было 29 человек.
Из офисов лже-банкиров изъяли 26 банковских карт, 16 мобильников, ноутбук, планшет и блокноты с записями. Обыск провели также по месту жительстве администраторов двух офисов: 38-летней и 32-летних жительниц Новосибирска. Женщины на допросе вину свою признали.
А вот третий администратор на допросах не была: когда ОМОН штурмовал их офис, 30-летняя женщина лежала в реанимации с коронавирусом.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Администраторы офисов находятся под подпиской о невыезде, питерский координатор также был задержан, его уже этапировали в Новосибирск, где будет продолжаться расследование.
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