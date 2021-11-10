«Нам предложили подождать в очереди три часа»: в Новосибирске прошел мониторинг доступности обслуживания детей-инвалидов и их сопровождающих вне очереди

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна - доступная среда», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Спасских рассказала, что сначала родители с детьми-инвалидами радовались, когда Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов вне очереди и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, но потом по этому вопросу начали поступать обращения.

- Указ вступил в силу со дня подписания. Но от родителей особенных детей стали поступать сообщения, что он не исполняется. В социальных сетях Союзом матерей детей-инвалидов был запущен флешмоб #внеочереди. И мы решили провести мониторинг и проверить исполнение указа, а также наличие информационных табличек о получении услуг вне очереди, - отметила Елена Спасских.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Активисты общественного совета партийного проекта вместе с мамой ребенка-инвалида Ириной Гореловой посетили Городскую клиническую поликлинику № 1, МФЦ и филиал Сбербанка. В поликлинике сотрудники регистратуры отправили женщину с ребенком-инвалидом за талончиком и без очереди карту не выдали. В МФЦ без очереди не пропустили, а сообщили, что нужно получить талон на обслуживание в порядке приоритетной очереди.

- Талончиков на обслуживание в порядке приоритетной очереди в наличии не оказалось. Нам предложили подождать три часа, чтобы получить его, или просто стоять в живой очереди. Информационных табличек в МФЦ нет. Единственное место, где с доступной средой и выполнением указа все было хорошо, - это Сбербанк. В отделении установлен банкомат для людей с ограниченными возможностями, и нас обслужили в течение двух минут, - рассказала Ирина Горелова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Елена Спасских подчеркнула, что выступит с инициативой размещения информационных табличек на всех социальных объектах в рамках реализации партийного проекта «Единая среда - доступная среда».

- По крайней мере я думаю, что отраслевые министерства должны обратить на это внимание. Также хороший пример доступной среды в Сбербанке. Если подобные терминалы будут доступны для людей с ограниченными возможностями во всех организациях, обслуживающих население, то люди смогут получать услуги оперативно, - добавила Елена Спасских.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

СПРАВКА КП

Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2021 № 437 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» введены дополнительные права для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Так, установлено, что дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, как и инвалиды I и II групп, обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, служб быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. Ранее указанное право распространялось только на инвалидов I и II групп.