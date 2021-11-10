«Лежал минуты две, не понимая, что со мной»: новосибирец оказался в гипсе, поскользнувшись на выходе из такси

20-летний Илья Ионов пополнил статистику пострадавших. Фото: личный архив.

Вот уже несколько дней в Новосибирске днем температура держится на плюсовой отметке, а ночью опускается ниже нуля. Такие скачки провоцируют гололед, а следовательно и всплеск травм.

20-летний Илья Ионов как раз пополнил статистику пострадавших. Парень возвращался домой в 10 часов вечера на такси. Выйдя из машины, поскользнулся у подъезда и упал. Итог — порванные связки на голеностопе и гипс.

— Я лежал минуты две, встать сначала совсем не мог. Таксист вообще не понял, что произошло. Я доковылял до дома. Промучившись ночь, отправился в травмпункт, где мне и наложили гипс, — рассказал КП-Новосибирск Илья.

В Городской клинической больнице № 2 травматологи только и успевают принимать пострадавших от гололеда.

— Сейчас минимум 10 человек ежедневно принимаем. Молодые люди, как правило, виноваты сами: ходят в летних кроссовках, а они жутко скользкие, — объяснили КП-Новосибирск в больнице.

В травмпункте Городской клинической больницы № 1 называют более щадящие цифры: врачи заявили, что каждый день с «гололедными» травмами поступает до 5 человек.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Кто должен ответить за травмы, полученные из-за гололеда, рассказали юристы.

— Если человек поскользнулся и упал на внутриквартальной территории, то ответственность лежит на управляющей компании. За нечищеные улицы отвечает мэрия города, за территории у магазинов - их владелец или управляющая компания, — пояснил КП-Новосибирск юрист Сергей Егоров.

— Подать в суд можно, но нужно понимать, на кого именно. Если это частная территория, то тогда на управляющую компанию или на собственника, который владеет территорией. Пострадавшему обязательно нужно будет зафиксировать все травмы у врачей, сохранять все чеки на лекарства и процедуры, которые потребовались во время лечения, — добавила юрист Марина Пьянкова.

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