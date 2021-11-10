Пощечина, синяки и ссадины: приемного отца обвинили в избиении пасынка-музыканта

Мужчина попал в полицию за воспитательные ссоры. Фото: Михаил Фролов // соцсети

Скандал разразился в поселке Сузун Новосибирской области: в больницу с синяками попал подросток. 17-летний парень с раннего детства жил в неродной семье, опекуны были на хорошем счету, но в отношении отчима решили возбудить уголовное дело. Его обвиняют в избиении подросшего пасынка — баяниста, стипендиата, победителя музыкальных конкурсов. Интересно, что за несколько дней до того, как парень попал в больницу с синяками, он приходил в полицию. Парнишка написал заявление о том, что хочет уйти из семьи. В подробностях истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

СТИПЕНДИАТ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСОВ

Роман* попал в семью Босяковых* из приюта. Причин не доверять взрослой паре у опеки не было: приличные люди, муж Денис — программист в администрации, жена — учитель в школе. Пара заботилась о мальчике, родители старались развивать его разносторонне — отдали в местную школу искусств, где с Романом на баяне занимался сам директор. Ребенок оказался талантливым, победил в конкурсе среди детей-сирот, получил стипендию от правительства области.

После девятого класса 15-летний подросток поступил в областной колледж культуры и переехал в Новосибирск. Все было хорошо, парень получал образование, приезжал на каникулы домой. Гром грянул в ноябре этого года.

Из-за пандемии учащихся отправили по домам. После 30 октября Роман вернулся в Сузун, но продолжал заниматься дистанционно. Через полторы недели баянист попал в больницу с ушибами и гематомами, а его приемного отца обвинили в истязаниях несовершеннолетнего. Видимо, в семье случился какой-то конфликт, о котором ни семья, ни следователи не распространяются. Мы поговорили с со студентами колледжа, и вот что удалось узнать.

— 5 ноября с утра мне позвонила мачеха Романа, рассказала, что он пошел в полицию и написал заявление, будто хочет уйти из семьи. Женщина предположила, что причина — настойчивые требования родителей учиться. Мы с Ромой пообщались, все нормально было. А 8 ноября утром мне позвонила классный руководитель и сообщила, что Роман в больнице, — рассказал КП-Новосибирск сокурсник Романа.

Опекун хотел научить 17-летнего музыканта самостоятельной жизни, но все закончилось полицией и больницей. Фото: соцсети

«ЖИВИ КАК БОЛЬШОЙ»

Что же случилось? Информация следственного управления Новосибирской области достаточно скупа. По версии правоохранителей, мужчина периодически избивал пасынка с августа по ноябрь 2021 года.

Источник КП-Новосибирск из местных жителей поделился подробностями. Конфликт случился из-за того, что парень захотел уйти из семьи. Пошел в опеку и написал заявление, инспектор ПДН пришла с проверкой и обнаружила синяки:

— Отчим ответил на желание пасынка: «Поживи сначала у нас как большой, будто на съемной квартире: плати за свет, уголь, воду. Если справишься — свободен». Но парень не справился и стал огрызаться, — поделился с КП-Новосибирск источник. — Ссор было несколько. В августе отчим дал парню пощечину, в октябре два раза побил, всего три эпизода.

«ДЕДУШКА» БЫЛ СТРОГИМ

По словам педагогов, приемная мама всегда интересовалась ребенком, звонила, приезжала в гости. Дениса же видно не было вовсе. Также известно, что у отчима не так давно умер брат. Преподаватели колледжа строят догадки: может, это как-то повлияло на главу семейства. Сами родители от комментариев «Комсомольской правде» отказались.

Мальчика в колледже называют старательным, за полтора года обучения конфликтов с его участием не возникало. Учился на четверки, крепкий середнячок.

Односельчане тоже не могут вспомнить конфликтов, о которых было бы известно. Но одна из соседок рассказала корреспонденту, что самого Дениса Босякова воспитывали в строгости, отец держал его в ежовых рукавицах.

Прокуратура Сузунского района организовала проверку: что происходило в семье и куда шли выплаты, положенные опекунам несовершеннолетнего.

— Сейчас СК проводит проверку по факту произошедшего. Как только побои были зарегистрированы, прокуратура начала проверку в отношении органов опеки и попечительства. Предстоит выяснить, как контролировалась семья, в каких условиях проживал ребенок. Дадим оценку органам профилактики и примем соответствующие меры. Приемные родители должны были предоставлять органам опеки отчеты о том, как расходовались средства, выплачиваемые опекунам на несовершеннолетнего подопечного. Выясним, как это все соблюдалось, — пояснил прокурор Сузунского района Новосибирской области Владимир Череватов.

* Имена изменены.

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