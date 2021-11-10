Последние новости Новосибирска на 10 ноября 2021 года: компания на квадроциклах расстреляла шарпея, блогера обвинили в изнасиловании школьницы

Шарпея не смогли спасти, блогера судят за изнасилование школьницы. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

КОМПАНИЯ НА КВАДРОЦИКЛАХ РАССТРЕЛЯЛА ШАРПЕЯ

На территории ЖК Гармония в Октябрьском районе Новосибирска прохожие нашли умирающего шарпея. Медики пытались спасти пса, но он, буквально прошитый дробью, умер в ветклинике. Выяснилось, что с ним расправилась компания парней на квадроциклах: они стреляли в собаку в упор.из ружья.

БЛОГЕРА СУДЯТ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ ПОДПИСЧИЦЫ-ШКОЛЬНИЦЫ

В Новосибирске 24-летнего блогера обвинили в изнасиловании девочки-подростка. Парень вину не признает: уверяет, что школьница, которой было на тот момент 13 лет, скрыла свой возраст, сказав, что ей 16.

ОГРОМНАЯ ОЧЕРЕДЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ

В поликлинике № 16 образовалась огромная очередь желающих сдать тест на коронавирус. Новосибирцы начали жаловаться на то, что здоровые и больные стояли рядом друг с другом. Однако в региональном минздраве эту информацию опровергли.

ОПЕКУН ИЗБИЛ МАЛЬЧИКА-ПОДРОСТКА

В Сузунском районе Новосибирской области опекун избил 17-летнего подростка. Мальчик попал в больницу с множественными ушибами. В обстоятельствах произошедшего уже разбираются следователи.

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