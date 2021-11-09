Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Фото: Компания «Расцветай».

Основная тенденция, которую отмечает аналитический центр компании «Расцветай»: устойчивый спрос на большие семейные квартиры. Это связано с разными планировочными решениями и площадью такого жилья.

Застройщик предлагает актуальное жилье, которое отвечает потребностям разных категорий семей. Объекты компании «Расцветай» расположены в удобных локациях: метро, остановки общественного транспорта, развитая социальная инфраструктура - все в шаговой доступности. Вложения в квартиру в развитом районе города оправданны: это экономия времени всех членов семьи и возможность выстроить жизнь в одной локации.

ЖК «РАСЦВЕТАЙ НА МАРКСА»

Жилой комплекс расположен в локации, которая считается одной из самых развитых с точки зрения инфраструктуры левобережья Новосибирска. Рядом с комплексом благоустраиваются большой парк для прогулок и занятий спортом, набережная и многофункциональная Ледовая арена. «Расцветай на Маркса» - единственный комплекс класса комфорт в 5 минутах от станции метро «Студенческая», дойти до которой можно, не переходя дорогу.

Фото: Компания «Расцветай».

В ЖК «Расцветай на Маркса» в наличии трехкомнатные квартиры площадью 76 и 87 квадратных метров. В жилье запроектированы кухни-гостиные и выделены места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для семейных посиделок и игр с детьми, а количество вещей, которые надо вместить в квартиру, при появлении детей растет в геометрической прогрессии.

«РАСЦВЕТАЙ НА ОБСКОЙ»

Дом расположен вблизи Михайловской набережной. Рядом - метро «Речной вокзал», благодаря чему можно комфортно добраться и на левый, и на правый берег Новосибирска. Локация удобна и для семей с детьми: школа в соседнем здании, в шаговой доступности - детский сад, гипермаркет «Лента», аптеки, магазины.

Фото: Компания «Расцветай».

Площадь трехкомнатных квартир в «Расцветай на Обской» - 75 и 87 квадратных метров. Планировки продуманы и функциональны, нет неиспользуемого пространства, а сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

«ДОМ НА ШАМШИНЫХ» И «РАСЦВЕТАЙ НА ЯДРИНЦЕВСКОЙ»

Объекты в Центральном районе - «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» - это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, самые престижные школы (в том числе гимназия № 1 и экономический лицей), рядом два бассейна, стадион «Спартак» и Центральный парк.

Дом на Шамшиных. Фото: Компания «Расцветай».

В «Доме на Шамшиных» есть трехкомнатные квартиры площадью от 85 до 91 квадратного метра, а в «Расцветай на Ядринцевской» комфортное жилье площадью 82 квадратных метра. Базовые планировки таких квартир легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи. Это делает жилье адаптивным к потребностям хозяев, отмечают в компании «Расцветай».

Расцветай на Ядринцевской. Фото: Компания «Расцветай».

В числе преимуществ планировок в проектах застройщика - два санузла, при этом один из них - рядом с родительской спальней.

ЖК «РАСЦВЕТАЙ НА КРАСНОМ»

ЖК «Расцветай на Красном» находится в 5 минутах ходьбы от метро «Заельцовская», вблизи комплекса 8 школ и 7 детских садов, в районе возводят новую поликлинику. Рядом - ботанический сад, зоопарк и Заельцовский парк.

В ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести трехкомнатные квартиры площадью 68 квадратных метров. Планировки функциональные, квадратные, без вытянутых узких комнат. Окна выходят во двор, что очень удобно в целях комфорта и безопасности, всегда можно наблюдать за играющим на площадке ребенком.

Фото: Компания «Расцветай».

Придомовая территория ЖК «Расцветай на Красном» закрытая, здесь реализуется концепция «двор без машин». Это значит, что дети спокойно могут гулять по дворовым дорожкам, а родителям не придется переживать, что из-за угла выскочит автомобиль.

Особого внимания заслуживают благоустройство и инфраструктура ЖК «Расцветай на Красном». Территория зонирована на площадки для занятий детей разных возрастов. Предусмотрены также и спортплощадка с оборудованием для кардио- и силовых тренировок, беседки для досуга взрослых и место для проведения праздников.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф / Instagram

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф