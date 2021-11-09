«Его буквально прошили всего дробью»: в Новосибирске компания на квадроциклах расстреляла из ружья шарпея

на собаку намордник и стали стрелять в упор. Фото: www.instagram.com/nataliia2271

На территории ЖК Гармония в Октябрьском районе Новосибирска прохожие нашли умирающего пса. Это была не дворняга, а огромный породистый шарпей. Медики пытались спасти раненое животное, но собака, буквально прошитая дробью, умерла в ветклинике. Еще страшнее оказались обстоятельства гибели пса. Выяснилось, что с ним расправилась компания парней на квадроциклах. Нашелся свидетель этой картины:

- Молодой человек видел несколько квадроциклов, машину и парней, которые надели на собаку намордник и стали в упор расстреливать из ружья, - рассказала в на своей странице в Инстаграме зоозащитница Наталия Новикова. Сейчас она ищет хозяев собаки, а также других свидетелей этой истории.

Пса спасти не удалось. Фото: www.instagram.com/nataliia2271

Зоозащитники написали заявление в полицию. Они надеются, что изверги будут наказаны.

- По данному факту полицейские проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Живодерам грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животным группой лиц», а это штраф до 300 000 рублей или даже срок - от 3 до 5 лет колонии.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете об этой истории или узнали пса с фото, напишите нам в редакцию «Комсомолки» 8-923-145-11-03.

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