Последние новости Новосибирска на 9 ноября 2021 года: пропал баскетболист, две девушки разбились на «ватрушке»

Сообщаем главные новости Новосибирска на 9 ноября. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю // соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

БАСКЕТБОЛИСТ ПРОПАЛ НА АЛТАЕ

27-летний новосибирский футболист Виктор Алтухов ушел в одиночный поход на Белуху и пропал на восемь дней, с ним нет связи. Мужчина был хорошо подготовлен с точки зрения спорта, к тому же любил тусовки с палаткой на свежем воздухе. Его поиски длятся уже неделю.

РАЗБИЛИСЬ НА «ВАТРУШКЕ»

В селе Толмачево под Новосибирском две девушки, катаясь на тюбинге, перевернулись и получили обе оказались в больнице серьезные травмы. Одна из них находится в тяжелом состоянии, еще под присмотром врачей.

ПАССАЖИР ВЫСТРЕЛИЛ В ТАКСИСТА

В Новосибирске пассажир поссорился с водителем такси и выстрелил в него из травматического пистолета. Произошло это на улице Пархоменко. Стрелявший скрылся, а пострадавшего мужчину отвезли в больницу.

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