Повышение транспортного налога в Новосибирске: сколько будем платить и когда

Транспортный налог будет увеличен в 1,7 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного собрания НСО проголосовали за повышение транспортного налога в Новосибирске. Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, предложивший изменения, аргументировал это тем, что нужно пополнить дорожный фонд: деньги пойдут на ремонт и содержание дорог.

КП-Новосибирск разобралась, когда изменения вступят в силу и сколько автомобилисты будут отдавать в региональный бюджет.

НА СКОЛЬКО ПОВЫСИТСЯ НАЛОГ?

Налог планируют повысить в 1,7 раза. На его величину будут влиять мощность двигателя и год выпуска автомобиля. Владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил будут платить больше на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 до 150 лошадиных сил — на 15 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил — на 25 — 50 рублей. Больше всего платить придется владельцам машин с мощностью от 200 до 250 лошадиных сил. Для них налог поднимут на 37,5 — 75 рублей за лошадиную силу.

С КАКОГО ГОДА ПЛАТИМ БОЛЬШЕ?

Пока что автомобилистам можно не затягивать ремни потуже: отдавать в бюджет больше денег больше они начнут только через два года.

— Транспортный налог за этот год повышен не будет, Виталий Голубенко совершенно точно сказал, что мы будем платить транспортный налог по новым ставкам в четвертом квартале 2023 года, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

Сейчас в Новосибирской области транспортный налог составляет 6 рублей с лошадиной силы на автомобили категории до 100 лошадиных сил, 10 рублей — от 100 до 150 лошадиных сил, 15 — 30 рублей — от 150 до 200 лошадиных сил, 30 — 60 рублей — от 200 до 250 лошадиных сил. Чем новее автомобиль, тем больше сумма.

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?

Налогом облагаются не только легковые и грузовые автомобили, но и мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные суда и другие водные и воздушные транспортные средства. Владельцы этого транспорта также обязаны полностью выплачивать налог.

Закон не распространяется на граждан-льготников: многодетные семьи, инвалиды I — III группы, инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны, ветераны труда, Герои Советского Союза и РФ, а также граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, от уплаты налога освобождаются. Также налог не платят владельцы автомобилей, специально оборудованных для инвалидов, и автомобилей с мощностью двигателя меньше 100 лошадиных сил, приобретенных через органы соцзащиты населения. Не распространяется он и на сельскохозяйственную технику: тракторы, комбайны, молоковозы, скотовозы и др.

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